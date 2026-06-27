Borízű hang #276: Illegális ebihalak a likőrválogatottban [hószu]

A rendszeres hidratálást szem elől soha nem tévesztő músorunk hőkupolda alatt is megállja helyét!
Az ivószünet és a fizetőfal után következő új epizódot még csak a Belső Kör és Közösség előfizetői csomagok tulajdonosai hallgathatják. A rövidebb, ingyenes változatot egy nap múlva közöljük. Fizessen elő a 444-re, mert előbb és hosszabban hallgathat, mi pedig működhetünk szépen tovább! Tovább hidratáljon rendszeresen!
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Hát ilyen nincs: Terry Black most már azt kamuzza Vajna tévéjén, hogy egy jobbikos vállalkozó 5 millióval akarta lefizetni, hogy visszavonja azt a kamuvádját, miszerint Vona Gábor meleg.
A helyi civilek a köztéri giccs ellen petícióztak, míg a fővárosi szakmai tanács az elszaporodó zsánerszobrok ellen állt ki.
Most a kedves nézők is csak hallgathatnak. A „Hülye vagy kretén?” visszatér. Ramen a Rákóczi téren. Megakvíz: alma vagy marihuána? Napilapmentes ország. Favela a Boráros téren, crackpipák és hajléktalanok a luxuslakások alatt. Amerika nagyobbat bukott Iránban, mint Rottenbiller. Egyél sünt!
Most a kedves nézők is csak hallgathatnak. A „Hülye vagy kretén?” visszatér. Ramen a Rákóczi téren. Megakvíz: alma vagy marihuána? Napilapmentes ország. Favela a Boráros téren, crackpipák és hajléktalanok a luxuslakások alatt. Amerika nagyobbat bukott Iránban, mint Rottenbiller. Egyél sünt!
Indul az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik a saját helyüket viszik. Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament.
Radikális fordulat dezodorügyben. NBA-döntő vs. vébé. Ellen-Trumpok halálfej-tetoválással. Tajtékpipa és gravity bong. Németh Balázs elmeállapota. Mikor csuknak már le valakit? Az osztrákoknál az alma is jobb.