Micsoda véletlen! A Pride indulása előtt pár perccel kapott levelet Karácsony Gergely a bíróságtól

Levelet kaptam ezekben a percekben, így hát akkor ezzel indul a Budapest Pride – írta szombaton 2-kor az éppen akkor induló Pride menetre tartó főpolgármester.

„A Pesti Központi Kerületi Bíróság Karácsony Gergely Szilveszter vádlott ellen az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt indult büntetőeljárásban Budapesten, 2026. június 17. napján tárgyaláson kívül meghozta a következő végzést: ... vádlottal szemben az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértésének vétsége (Btk. 217/C. §) miatt indult büntetőeljárást megszünteti.”

Ennek inkább szimbolikus ereje van, maga a hír nem váratlan. A kerületi ügyészség január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel szemben, aki a 2025-ös Budapest Pride szervezője volt. A vád az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésére vonatkozott, és az ügyészség szerint megfelelt az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek. A bíróság ugyanakkor már márciusban felfüggesztette a büntetőeljárást. Felfüggesztették a Pécs Pride szervezője, Buzás-Hábel Géza ellen indult büntetőeljárást is.

Aztán az Európai Unió Bíróságának a vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az ügyészség június elején ejtette a vádat. Karácsony már ott csapatja az Andrássyn, egy egész más hangulatú meneten: