Borízű hang #276: Illegális ebihalak a likőrválogatottban [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

A rendszeres hidratálást szem elől soha nem tévesztő műsorunk hőkupola alatt is megállja helyét!

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Csallóközi kretének, szevasztok! Norbi és a féregirtó.
  • 04:41 Egy jó ecetes fröccs az Iszkorban. A tisztességes számlagyakorlat Mályinkán. Sok a toboz a Bükkben.
  • 09:20 Az igazság a varjúevésről. Nyúlvadászat bottal.
  • 13:31 Szegénykonyha Salentóban. Fava e cicoria. Orrechiette con cima de rape.
  • 17:11 Egy jó pofa ló. Szamárevés Kínában és Olaszországban. A hét antiszemita növénye: Cimbalaria Muralis. Lila rák Gallipoliból. A pugliai tengerisün-tilalom. Jó pékség és pizzeria Galatinában.
  • 23:51 Olasz és spanyol regionális különbségek. A pugliai olajfavész.
  • 29:18 Till Attila a Pride díszvendége. Till Attila alma matere és Terry Black. Sokkal inkább Hodász atya.
  • 33:13 ARC-idegrendszárváltás. Nem kap szobrot Fenyő Miki. Radics Bélának se legyen!
  • 38:32 Crackhelyzet Hatvanban. Kapu Tibi átáll.
  • 41:51 Mikor játszik a squadra azzurra? Ecuadori és kolumbiai bőrtónusok. Az afroperui kisebbség. Ramires, a kenyai brazil. Likőrválogatott-Pofozógép 1:1. Otthon kéne takarítani, nem a stadionban! A jó belga humor.
  • 48:45 Mit akar még a CIA Szijjártóval? Navracsics kunyerál.
  • 54:59 Illegális ebihaltartás Magyarországon.
  • 59:47 Püspökkenyér a köztévén.
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