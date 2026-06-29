Putyin elismerte, hogy gondok vannak az üzemanyag-ellátással Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap elismerte, hogy fennakadások vannak az oroszországi üzemanyag-ellátásban.

„Jól tudják, hogy az autósok és a vállalkozások számára továbbra is vannak problémák. Sajnos sorok is kialakultak a benzinkutaknál, és a megfelelő benzinfajta sem mindig kapható”

– mondta Putyin az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott megbeszélésén.

Az ellátási zavarok részben az ukrán támadások következményei. Amióta a drónképességek fejlődésével az ukránok egyre intenzívebben és szisztematikusabban támadják az orosz olajfinomítókat, több nagy, Oroszország középső részén lévő finomító is kénytelen volt visszafogni a termelését. Több orosz tartományban ezért korlátozásokat vezettek be a benzinkutakon.

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Az orosz elnök bejelentette, hogy munkacsoportot hoztak létre a helyzet kezelésére. Szerinte minimálisra kell csökkenteni az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni „ukrán terrortámadások” következményeit. Hozzátette, a helyzet „a jelenlegi kihívások mértékének megfelelő átfogó intézkedéseket” igényel az ellátás növelése és az árak ésszerű szinten tartása érdekében. Intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében is, különösen a betakarítási időszak miatt. Putyin szerint fontolgatják a dízelolaj exportjának tilalmát is.

Az orosz elnök azt mondta, az ország jelenleg 1,7 millió tonnás üzemanyag-tartalékából használnak fel a helyzet stabilizálására, ugyanakkor a tartalékok szintje lényegében nem változott az előző évhez képest. Szerinte a júliusi termelés várhatóan meghaladja majd a júniusi szintet.

Putyin egy vasárnapi interjúban arról is beszélt, hogy új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Pavel Zarubinnak, a Vesztyi újságírójának azt mondta, Oroszországnak felvetették a kölcsönös mélységi támadások leállítását, valamint a harccselekmények négy régióra korlátozását.

„Igen, valóban vannak kapcsolataink Ukrajnával, és ezek több irányban, több csatornán is kiépültek. Nincs ebben semmi titok. Vannak új javaslatok is”

– mondta. Az orosz elnök szerint ismert a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóra és a harccselekmények akár rövid időre szóló felfüggesztésére vonatkozó javaslat is. Egy további felvetés szerint a harcokat Herszon és Zaporizzsja megyére, valamint a „Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok” területére korlátoznák, máshol pedig leállítanák.

Putyin szerint ez lehetőséget adna az ukrán hadseregnek arra, hogy csapatokat vonjon ki többek között a mikolajivi, dnyipropetrovszki, harkivi és szumi térségből, majd ezeket az erőket a négy megnevezett régióba csoportosítsa át. „Az ukrán fegyveres erők katasztrofális létszámhiányára tekintettel nyilván úgy vélik, hogy ez megmenthetné őket, de a kijevi rezsim megmentése nem szerepel a terveink között” – állította.

Füst száll fel a moszkvai olajfinomítóból egy ukrán támadás után. Fotó: -/AFP

Putyin gúnyosan reagált azokra az európai kijelentésekre is, amik szerint az ukrán hadsereg sikereket ér el a fronton. Azt mondta, ha ez valóban így van, a nyugati vezetőknek csak várniuk kellene, és Oroszország stratégiai veresége „magától megvalósulna”.

„Hát, várjanak csak”

– tette hozzá. Az orosz elnök arról is beszélt, hogy Ukrajna területek elvesztésével fizet meg a Kurszk térségében elkövetett műveleteiért, miközben Oroszországnak szerinte biztonsági övezetre van szüksége a határa mentén. Azt mondta, az orosz hadsereg Szumi és Volcsanszk irányában egy ilyen övezet kialakítására törekszik, de Oroszországnak egyelőre nincsenek politikai tervei Szumi városára és megyére vonatkozóan.

Putyin szerint az orosz csapatok 10,5 kilométerre állnak Szumitól, Szlovjanszktól pedig 8–9 kilométerre vannak. Állítása szerint Kupjanszk térségében visszaverték az ukrán ellentámadásokat, Kosztyantyinivka pedig 96 százalékban orosz ellenőrzés alá került.

Az orosz elnök az ukrán mélységi csapásokban megrongálódott energetikai létesítményekről azt mondta, hogy a károkat gyorsan helyreállítják, és a problémák nem kritikusak. Szerinte a Krímben több napra elegendő üzemanyag-tartalék van, a további igényeket pedig szárazföldi és tengeri szállítással fedezni tudják. Putyin azt állította, hogy ezek az ukrán támadások nincsenek hatással a fronthelyzetre. Szerinte az ukrán területre mért orosz válaszcsapások „sokkal erőteljesebbek” és „pusztítóbbak”, valamint érzékenyebben érintik a „kijevi rezsimet”.

Az elmúlt hónapokban sokat lehetett arról olvasni, hogy az ukránok mintha magukhoz ragadták volna a kezdeményezést, és hogy Moszkvában sem lehet már úgy tenni, mintha az Ukrajna elleni háború nem létezne. Többek között ezekről is beszélgettünk a múlt héten Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel. (MTI)