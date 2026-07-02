Az NKA-pénzek elfogadásával vádolt Molnár Áron szerint nem fogadott el NKA-pénzeket

„Én az NKA-hoz életemben nem írtam pályázatot, soha. Hogy jön ki ez a 461 millió? Még mindig egy ilyen rendszer maradékában élünk, és előjön egy ilyen ügy. Ennek lehet jogi következménye?” – mondta Molnár Áron, miután a Fidesz kedden azon baloldali művészek közé sorolta, akik pénzt kaptak a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA). A 24.hu által szemlézett Magyarország Kedvenc Műsora adásában Molnár kérdésére Rainer-Micsinyei Nóra azt mondta a színésznek, hogy ha valótlanságokat állítanak róla, pereljen.

Molnár Áron Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz keddi közleményében kiállt Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter mellett, akit Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a lopással kapcsolatban nevezett meg, és arra utalgatott, hogy akár a volt minisztert is elvihetik a rendőrök.

A múlt héten ugyanis többeket is őrizetbe vettek az NKA-botrány kapcsán – köztük Bús Balázs óbudai polgármestert, az NKA volt alelnökét. Hat embert 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és az illetékes ügyészségnél kezdeményezték a letartóztatásukat.

A Fidesz közleménye szerint Molnár 461 millió forintot kapott az NKA-támogatásokból, de említik Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárt és Bródy Jánost is. Utóbbi a menedzserén keresztül üzente: „Hankó Balázs minisztersége alatt Bródy János nem kért és nem kapott támogatást az NKA-tól”.

Az NKA-botrányt Molnár Áron színész, aktivista robbantotta ki, és arról beszélt, a Fidesz kampányában részt vevő celebek is sok támogatást kaptak az NKA-tól.

A botrány hatására egyre több adat lett nyilvános, kiderült, hogy a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselők választás előtti vurslijait, vagy Fideszhez köthető szervezeteket is támogattak. A K-monitor kiszámolta, hogy sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából.

Kiderült az is, hogy a 17 milliárdos keret mellett Hankó Balázs miniszternek, az NKA elnökének is volt egy saját büdzséje. A nyilvánosságra hozott adatokból kiderült, a miniszter a saját választókörzetében 341 millió forint támogatást osztott szét idén, ami a korábbi évekhez képest példa nélküli és elképesztően kirívó pénzszórás.

Hankó tagadta, hogy kampánycélokra költötték volna a pénzt.

A botrány kirobbanása után adott egy interjút az Indexnek Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatója, aki a többi között arról beszélt, a hírekben szereplő, eddig lényegében titokban tartott, 17 milliárd forintos kiosztható összegről és az azt osztó háromfős kollégium létrehozásáról Hankó Balázs elnök és Bús Balázs alelnök döntött. Ők találták ki, 2024 végén, 2025 elején, hogy „kulturális célra, kiemelt összművészeti programok támogatására” osszák ki az NKA felhalmozódott tartalékát, 10 milliárdot. Ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hagyta jóvá. 17 milliárd egy 2026 eleji kormánydöntés módosítás alapján lett belőle.

Ahogy azt májusban megírtuk, az NKA-botrány nem egy kisiklás volt, hanem a rendszer lényege.