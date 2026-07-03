Nem örülnek a bírák, hogy az új kormány rájuk lőcsölné vezetőik eltávolítását

Magyar Péter a választási kampányban azt ígérte, hogy kétharmados győzelmük esetén eltávolítják pozícióikból a Fidesz által kinevezett, általa báboknak nevezett közjogi méltóságokat, akiket meg is nevezett:

Sulyok Tamás köztársasági elnök;

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész;

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke és a testület másik 14 tagja;

Varga Zs. András, a Kúria elnöke;

Senyei György Barna, az Országos Bírói Hivatal elnöke;

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke;

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke; és

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.

Magyar április 12-én, a kétharmados győzelem utáni beszédében lemondásra szólította fel a fent nevezetteket, majd április 20-án azt mondta, május 31-ig ad határidőt nekik, hogy önként távozzanak pozícióikból - ami viszont nem történt meg.

Ezután derült ki, hogy például Sulyok Tamást az alaptörvény tizenhetedik módosításában egy mondattal mozdítanák el, míg például az alkotmánybíróknál a 70 éves felső korhatár visszaállításával pöckölnék ki Poltot, aki így már túlkorossá válik.

Varga Zs. és Senyei esetében viszont nem ez a megoldás látszik körvonalazódni, ugyanis a társadalmi vitára bocsátott alaptörvény-módosító javaslat nem szüntetné meg a Kúria és az OBH vezetőjének pozícióját, hanem visszahívhatóvá tenné őket, ami viszont a bírók kezébe adja a döntést. Pontosan nem tudni, hogy milyen módon, Magyar Péter viszont korábban azt mondta, hogy a bírák kétharmadának kezdeményezése lenne szükséges hozzá.

Varga Zs. András Fotó: Németh Dániel/444

A 24.hu több bírót is megkérdezett a lehetséges eljárásrenddel kapcsolatban, akik viszont nem voltak elragadtatva az ötlettől. Egyikük például azt mondta, biztos benne, hogy a Kúria elnökét ezzel a módszerrel nem tudják visszahívni, mert a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba, pedig „nála utáltabb ember talán nincs a bírók körében”, más szerint már csak azért is meggondolná minden bíró, hogy beleáll-e egy ilyen visszahívásos kezdeményezésbe, mert a két vezető rendkívül széles jogkörrel rendelkezik, így ha a visszahívás sikertelen, annak súlyos következményei lehetnek rájuk nézve.

Orbán Viktor miniszterelnök gratulál Senyei György Barnának, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) megválasztott új elnökének eskütétele után az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. december 10-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„Az a gond, hogy miközben az új kormány máshol végigviszi a rendszerváltást, addig az igazságszolgáltatásban cserben hagynak minket, hogy mi oldjuk meg a két vezető eltávolítását. Láthatóan nem veszik figyelembe, hogy milyen függelmi viszonyban vagyunk” – mondta a 24.hu-nak.

A Res Iudicata Bírói Egyesület azzal egyetért, hogy a bírák részt vehessenek a vezetők kiválasztásának vagy visszahívásának folyamatában, viszont szerintük a jogbiztonság elve megköveteli, hogy ezt csak a jövőre nézve vezethessék be, megfelelő garanciákkal.

„A bírósági vezetők bírói kar általi visszahívásának kérdése alapvető feszültségben áll a bírói ethosszal. A bírói hivatás lényege a függetlenség, a pártatlanság és a törvényeknek való alárendeltség, míg a visszahívhatóság mechanizmusa politikai vagy érdekvédelmi logikát visz a rendszerbe, az Országgyűlés helyett a bíróknak kellene szakmai és egyben – a korábbi megválasztásra tekintettel – politikai ítéletet is alkotniuk, miközben tartózkodniuk kell minden politikai megnyilvánulástól” – hívta fel a figyelmet a bírói egyesület.

Meglátásaikat egyébként elküldték az alaptörvény-módosító javaslat társadami vitájában is.

Egyébként a Kúria-elnök menesztéséhez elég lenne visszaállítani a poszt betöltéséhez szükséges korábbi alkalmassági feltételeket, Varga zs. Andrásnak ugyanis nincs bírói múltja, a Fidesz kifejezetten személyre szabott jogalkotással ültette be a székébe.