Borízű hang # 278: Most lenne nagy szükség egy jó Simicska Lajosra!

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Idegenforgalmi kabaréműsorunk ezúttal a varázslatos Baleár-szigetekre kalauzolja az egyik ámulatból a másikba eső hallgatót, nézőt, olvasót, bámészkodót.

  • 00:00 Bede Mallorcán, atrocitás nem történt. Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni.
  • 02:50 Darázstámadások. Beásta magát Winkler szakállába.
  • 05:10 Dermedt csend. Baleár-szigetek: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Magaluf, Európa legprolibb pontja.
  • 08:10 Korunk Lonely Planetje, a Chat GPT. A turistagettók létrehozásának leghatékonyabb módja.
  • 10:40 Miket evett Bede? Topétterem és útszéli kifőzde. 1800 forintért tök oké.
  • 14:40 Winkler Transzfogarasutt. Bezzeg Románia! Ahol nem Putyinnal és Trumppal haverkodik a miniszterelnök, ott marad pénz utakra is. Kolduló medvék. I. Basarab János, a Havasalföldi Fejdelemség megalapítója, Beszarábia névadója. Nem zárható ki, hogy Batu kán leszármazottja. Argyasudvarhely.
  • 20:40 Tour de France-közvetítés állami pénzből, NER-kádergyerekkel. Ez nektek rendszerváltás? Miért nem Bede utazgat?
  • 24:40 A Forma-1 is állami pénzből, minden állami pénzből. Minek?
  • 27:10 Az obligát közmédiázás.
  • 29:40 A Zoltán Gábor-példa. Ács Dani filmje az Orgia témájáról.
  • 33:40 Minek a gumicsontja a főispán és a vármegye?
  • 36:40 Focivébé: hogy került ki Új-Zéland? Kijuthat-e Vanuatu? Tahiti Lajos.
  • 38:50 Illiberális országok bukott futballforradalmai. Miért nem tudnak a kínaiak focizni? Mi biztos több pénzt tettünk bele GDP-arányosan.
  • 42:00 Amikor az autokrata bemegy a pályára.
  • 46:50 A VAR-ral is hülye a bíró. Paraguay átmenti a latin-amerikai sittes futballt a 21. századba.
  • 50:00 Sajátlogós sportolók. Nadal. Jerry West és az NBA-logó.
  • 55:20 Ki hiányzik a Fidesznek?
  • 57:40 Lehetett-e nemet mondani Orbánnak? Egymástól is féltek. Rényi Dani cikke.
  • 59:40 Varjúevés, borzevés, sünevés rewind.
  • 63:30 Trance-fogaras technofesztivál shuffle-dance-elő medvékkel.


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