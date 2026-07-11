Borízű hang # 278: Most lenne nagy szükség egy jó Simicska Lajosra!

Idegenforgalmi kabaréműsorunk ezúttal a varázslatos Baleár-szigetekre kalauzolja az egyik ámulatból a másikba eső hallgatót, nézőt, olvasót, bámészkodót.
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Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.
Magyarország szokatlan eufóriában tölti mézes heteit, de ez sem tart örökké. A múlt lezárásához emlékeztetnünk kell magunkat arra, amit tizenhat éven keresztül átéltünk. Újra és újra. Egyedül így haladhatjuk meg az orbánizmust.
A Városmajor utcai nyilasház sorsáról, 1944 véres karácsonyáról, feljelentőkről és házmesterekről, apákról és fiúkról, a fasiszta emberről, Sulyok Tamás arcáról és a 12. kerületi turulról is beszélgettünk Zoltán Gábor íróval.