Borízű hang #279 [hossz]: Venne ön új autót ettől a használt embertől?

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Az utolérhetetlenül szellemes, egyszersmind lényeglátó podcastolás Da Vinci-kódja? Ebilhalkalauz békávézó stopposoknak? A sokszor megdicsőült és sokszor kiátkozott három infulecerfenegyerek újabb pimasz feladványa a szakmának és a hallgatónak? Annak demonstrációja, miként lehet a pornóba hajló politikát, a fergeteges humort, a pikareszk és szürreális kalandokat stúdióbeszélgetésbe öltöztetni?

Mindez együtt, és az ellenkezője is. A hallgatóra bízzuk a döntést. Summa summárum: sapienti sat.

00:00 Tartalomjegyzék. Ismét közpénzből közvetítik a magyar focit. Kinek érdeke az élsport támogatása?

05:17 A mézeshetek alatt kellett volna. Drogos az ország. Még mindig rezsicsökkentenek. A női kézilabdázók fizetése is maradt.

09:59 A kettős magyar kerékpárközvetítés. Vas Kata Blanka lekvárja.

12:59 Orbán János Dénes ajánlja magát. Naughty By Nature: OJD. A zsiványság lenyűgöző szintje. A rendszer tökéletes kabalafigurája.

19:39 Világbajnoki döntő tét nélkül. Giuliano Simeoné mindennapjai. Messi és a kis Lamine Yamal.

23:36 Mezdivat 26 nyarán. Na gyerünk, mondj három doppingesetet a Lampre-Meridából! A Cruyff-márka.

29:01 Stop önkény: kotorékozás. Semjén Zsolt belovaglása.

31:43 Halászlé Baján. Jelentős sokácok és bunyevácok. Obádovics Gyula korosztályos futórekordjai. Kubala Barcelonában.

39:28 Végre egy jó csíptetett ponty. Kuttyogatás a kiszáradó Dunán.

44:12 A havasalföldi nyúlüreg. Lorántffy Zsuzsanna a Wikipedián. Mikor frissül a 444 impresszuma?

50:51 A vasparipák szomjoltása. Már a tinik körében is hódít az autós üldözés. Gyalogosüldözés Százhalombattán.

54:44 A fideszesek leveszik az egyenruhát és megpróbálnak beolvadni a civil társadalomba. Szijjártó Péter leendő munkaköre. A haverkodás Teddy Obianggal.

59:14 Az átigazolási szezon sztárja, a nyár topmenedzsere. Bús Balázzsal könnyű keménykedni. Tóth József nehéz diója.

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