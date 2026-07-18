Borízű hang #279 [hossz]: Venne ön új autót ettől a használt embertől?

Az utolérhetetlenül szellemes, egyszersmind lényeglátó podcastolás Da Vinci-kódja? Ebilhalkalauz békávézó stopposoknak? A sokszor megdicsőült és sokszor kiátkozott három infulecerfenegyerek újabb pimasz feladványa a szakmának és a hallgatónak? Annak demonstrációja, miként lehet a pornóba hajló politikát, a fergeteges humort, a pikareszk és szürreális kalandokat stúdióbeszélgetésbe öltöztetni?
Mindez együtt, és az ellenkezője is. A hallgatóra bízzuk a döntést. Summa summárum: sapienti sat.
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Egyenlítői-Guinea után a magyar „gazdasági semlegesség„ és „békepártiság” final bossa Kim Dzsongun, a fegyverkereskedő Viktor Bout, a Hezbollah, vagy valamelyik mexikói drogkartell lehet.
Ismét egyéves megállapodás született a közvetítési jogokról.
A 39 éves argentin és a 19 éves spanyol már 2007-ben találkozott egy barcelonai jótékonysági fotózáson, amikor még senki sem sejthette, hogy egyszer ellenfélként lépnek pályára. Ráadásul egy vb-döntőben.
Ami egyszer annyira jól sült el, arról kár volna lemondani.
A közkedvelt matematikust testnevelő tanárként dolgozó unokája készítette fel a versenyre, ahol a 95+ kategória legidősebb versenyzőjeként futott rekordidőt. A titka az egész életen át tartó fizikai aktivitás.
Amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.
Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.
A „válogatósság” száz éve még nem létezett. Ultrafeldolgozott élelmiszerek és függőség. „De hát rá van írva, hogy bio!” Azt gondolod, hogy egészségeset adsz a gyerekednek, pedig.
Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.