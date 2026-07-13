Az új ellenzék az új óellenzék: a Fidesz néma gyertyagyújtással állt ki Sulyok Tamás mellett

Néma kiállást hirdetett Sulyok Tamás mellett hétfő este fél kilencre, a Parlament elé a Köztér nevű, közéleti beszélgetőműsorokat készítő YouTube-csatorna. A résztvevőket arra kérték, csendben morzsoljanak el egy imát Magyarország jogállamiságáért. A mécsesek pedig arra kellettek, hogy „egy kis fényt vigyenek a sötétségbe", amely szerintük elborította Magyarország kormányát.

Mindennek az apropója, hogy a parlament hétfő délután – a Fidesz képviselőinek távolmaradása mellett – elfogadta a 17. alaptörvény-módosítást, amely lehetővé tette a köztársasági elnök leváltását. A módosítás elleni tiltakozásul Gulyás Gergely lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Több fideszes képviselő pedig arra biztatta híveit, hogy velük együtt gyújtsanak gyertyát a magyar demokráciáért.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Ezt az útmutatást durván 200 ember követte, volt, aki Óbudáról, a Bús Balázs melletti szimpátiatüntetésről érkezett (így Skrabski Fruzsina Fidesz-közeli influenszer is). Helyszíni tudósítónk szerint a Kossuth téren megjelent a lefejezett Fidesz-frakciójából Takács Péter, Németh Balázs, Panyi Miklós és Radics Béla, valamint Huth Gergely, a Pesti Srácok volt főszerkesztője és a Magyar Út DPK egyik szervezője is.

Az eseményt egy ideig egy random „katasztrófaturista” közvetítette élőben a TikTokon. A felvételből az is látszott, hogy az eredeti forgatókönyvet alaposan felrúgták: ahhoz, hogy a Kossuth tér valóban látványosan, kereszt alakban boruljon lángba – ahogy azt tervezték –, még túl világos volt, a csendet pedig többször is közös énekléssel törték meg. Felcsendült a magyar himnusz, a székely himnusz, majd a Kossuth-nóta is.

Nagyobb gondot okozott, hogy a rendezvény néhány ellentüntetőt is odavonzott (köztük a TikTok-élőzőt). Ők mocskosfideszezéssel és zsoltibácsizással zavarták meg a rendezvényt, majd heves szóváltásba keveredtek a résztvevőkkel.

Összességében a tiltakozás összhangban volt azzal, ami az ellenzékbe szorult Fidesznek jut osztályrészül a politizálásban: obstrukció, demonstrációk vagy olyan mécsesgyújtás, amilyet a Blood & Honour szokott szervezni a Becsület napján.

Az előző hetek tanúsága alapján a látványos utcai akciókra még várni kell: a múlt csütörtöki Stop Önkény-tüntetésen mindössze háromezren gyűltek össze a Várban, ráadásul Orbán is távol maradt. (Nem csoda, hogy a harmadvonalbeli fideszes influenszerek által uralt roncsderbire nem ment ki, de a demokrácia gyásznapján is inkább Amerika felé vette az irányt, a foci vébére.)

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444