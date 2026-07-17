Az ügyészség szerint nem lehetett volna Szakács Istvánt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt meggyanúsítani

A Fővárosi Főügyészség megvizsgálta a nyomozás iratait, és a gyanúsítás elleni panasznak helyt adott, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította Szakács István ügyében.
Bár az ügyészség nem nevezte meg, nem nehéz kitalálni, hogy erről az ügyről van szó, mivel azt írják: a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult bűnügyben a nyomozó hatóság 2026. július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el egy férfival szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket 2026. július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt.
Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt.
A főügyészség a nyomozás iratait megvizsgálta, és megállapította, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsítás közlésére nem kerülhetett volna sor, mert a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn. Ezért a bejelentett panasznak helyt adott. Ezzel a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt.
A bűncselekmény – nyomozás elrendeléséhez szükséges – ún. egyszerű gyanúja ugyanakkor megállapítható volt, így a kutatás, lefoglalás és motozás elrendeléséhez szükséges feltételek fennálltak. Emiatt a férfi lakóhelyén végrehajtott kényszerintézkedéseket elrendelő határozat elleni panaszt a főügyészség elutasította - szól a közlemény.
Amint azt mi is megírtuk: július 8-án Szakács István megafonos influenszer jelentette be, hogy letartóztatták, később az oldalán a felesége azt írta ki, reggel 6-kor hét rendőr jelent meg az otthonukban, házkutatást tartottak, majd elvitték Szakácsot. Később a fideszes politikusok is elkezdték posztolni Szakács letartóztatásának hírét.
A Belügyminisztérium első körben egy kurta-furcsa, felelősségelkenő közleményben az ügyészségre mutogatott, azt állítva, hogy „a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre”, a főügyészség viszont közölte, hogy a minisztérium által említett „egyeztetés” nem volt több, mint annak bejelentése, hogy a rendőrség eljárást indított. Ez alapján úgy tűnik, hogy a Belügyminisztérium közleménye alaptalanul próbálta az eljárást olyan színben feltüntetni, mintha a rendőrség (mint nyomozóhatóság) és az ügyészség (mint vádhatóság) valamiféle közös álláspontja nyomán jutottak volna el az olyan úgynevezett nyomozati cselekményekig.
A vádhatóság által július 9-én kiadott közleménynek van egy pontja, miszerint egy június végén közzétett Szakács-videó alapján indult az eljárás. Ez alapján arról a videóról van szó, amiben arra reagált, hogy Magyar Péter az aranykonvoj-ügy kapcsán azonnali választ kért az ügyészségtől arra vonatkozóan: Orbán Viktort meghallgatták-e gyanúsítottként. Szakács ekkor azt üzente Magyarnak, meg ne próbálja a „pribékjeivel elvitetni Orbán Viktort”, mert ha ez megtörténik, „ötszázezer magyar fog menni”, és kiszabadítják akárhonnan. A fideszes influenszer, aki akkor lett országosan ismert, amikor 2024 nyarán két doboz Xanaxot ajánlott a gyógyíthatatlan ALS-beteg Karsai Dánielnek, szerdán az RTL-nek azt mondta, hogy az ominózus mostani, június végi, szerinte „félreérthető” videó elkészítésekor ittas volt.
Szakács István július 10-én már felszólalt a Fidesz önkény ellen szervezett tüntetésén.
Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.
A kormánypárti központ kommunikációs képzésein edződött Szakács István szerint az életről egyedül a jóistennek van joga rendelkezni.
A Belügyminisztérium tegnap esti közleménye szerint „valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve” hajtották végre. Az egyeztetés helyett valójában csak közölték, hogy nyomozást indítanak.
Takács Péter szerint terrorcselekmény előkészülete a gyanú.
Az aranykonvojügy miatt, de nemcsak az övét, hanem Hajdu Jánosét, Farkas Örsét és Demeter Tamásét is.