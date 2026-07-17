Orbán János Dénes visszaszólt

Orbán János Dénes páros lábbal szállt bele a volt fideszes államtitkárba, L. Simon Lászlóba és az Operaház igazgatójába, Ókovács Szilveszterbe, miután mind a kettő beszólt neki.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Irodalmi Tagozatát vezető L. Simon László szerint joggal sokkolta a teljes magyar irodalmi életet, hogy az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) 422 millió forintot fizetett a szerző műveiért. A volt fideszes államtitkár ezért arra kérte Orbán János Dénest, hogy mondjon le az MMA-tagságáról.

Neki most OJD azt üzente, hogy már egy ideje egyébként is fontolgatta a kilépését az MMA-ból, mivel ő inkább egy „vagabund poéta, aki kényelmetlenül érzi magát az akadémikusi gúnyában, az ő világa a kávézházaké”.

„De most már biztosan meg is teszem, mert nem óhajtok egy levegőt szívni egy olyan alakkal, aki bárkin keresztültapos, amennyiben gátlástalan ambíciói úgy diktálják. Azt üzenem továbbá, hogy pénzügyekről és etikáról inkább mélyen hallgasson, és ne tetszelegjen az igazságosztó szerepében, mert hiteltelen és nevetséges. Volt államtitkárként nagyon is jól tudja, hogy a minisztériumi rendszerben az ilyen volumenű szerződések a felsővezetés, nem pedig az ügyvezetés hatáskörébe tartoznak, és az összeférhetetlenség szabályait is ismeri. Nyilatkozhatott volna szakmai szempontból, de ön inkább feljelentésízű textussal csatlakozott egykori bajtársa verbális meglincseléséhez” - írja OJD.

Orbán János Dénes a tusványosi kultúrvitán Fotó: botost/444.hu

Azt is üzente neki, hogy fontolja meg L. Simon is az MMA-ból való kilépést, mert súlytalan az életműve, és az ügyletei nem teszik méltóvá az akadémiai tagságra.

Eztán következett Ókovács. Ókovács a Facebookon írta azt, hogy:

„Librettókért nemhogy százmilliókat, de tízmilliót elkérni is képtelenség. Nálunk, az Operában egész biztosan. De szerintem más magyar színházakban is. Teljes nonszensz. Remélem.”

OJD Ókovácsnak azt üzente, „nem csodálkozik, hogy az Opera nem fizet ilyen volumenű összegeket a kortárs opera alkotóinak”, majd idézte Ókovács egy korábbi Facebook-posztját, amelyben nézőkért esdekelt, mert a Valuska című operára kevesen váltottak jegyet. OJD szerint ezzel szemben viszont az ő művét, az Orfeum mágusát 25 ezren nézték meg.

Előzmény

Ahogy mi is megírtuk, OJD két műve, az Orfeum mágusa és a Hamupipőke esetében azok kizárólagos felhasználási joga ráadásul az Operettszínháznál volt. Ezeket Orbán János Dénes így közvetlenül nem tudta eladni a KMTG-nek, csak az Operettszínház közreműködésével. Orbán János Dénes ezután művenként bruttó 50-50 millió forintért eladta a jogokat a KMTG-nek, ahol egyébként mint szakmai vezető dolgozik. És ahol egyébként tavaly júliusig a felesége volt az ügyvezető.

Az ügyletek miatt csütörtökön különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett Nagy Ervin kulturális államtitkár. Az erről írt közleménye szerint a tranzakcióban érintett több művel kapcsolatban az is felmerült, hogy különböző állami forrásokból hasonló céllal igényeltek és kaptak támogatást. A KMTG részéről ráadásul dr. Rózsás Péter ügyvezető írta alá a jogdíjak megvásárlásról szóló szerződést – történetesen ugyanaz a dr. Rózsás Péter, aki ügyvezető igazgatóként vélhetően az Operett esetében a vállalkozói szerződés módosítását. Erre az volt OJD reakciója, hogy inkább visszacsinálna mindent.

OJD néhány nappal ezelőtt még hosszú közleményben magyarázta, hogy ez mennyire indokolt és helyénvaló tranzakció volt ez, és ezt írta: „ennek a nagyszabású projektnek örülni kellene, hiszen nemzeti érdek, nagy lehetőség arra, hogy Kálmán és Lehár után még inkább kisajátítsuk azt a műfajt”. Azt is írta, hogy „egy hivatalos, állami projektről van szó, amelyet a jog és a szabályok szigorú betartásával bonyolítottunk le, a teljes minisztériumi apparátus felügyelete alatt". A mai feljelentés után azonban úgy tűnik, megváltozott az ügyletekről alkotott két nappal ezelőtti véleménye.

Orbán János Dénes pénzügyi manővereiről átfogóan ebben a cikkünkben írtunk, de már két éve bemutattuk, hogy OJD milyen ingatag talajon áll, ha nagyobb összegek elköltésére van lehetősége.