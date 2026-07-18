Ütemes menetrenddel indul újra a Lázár által bezárt komlói vasút, gyorsabb lesz, mint az eddigi pótlóbusz

Augusztus 1-től valóban újraindul a még Lázár János által bezáratott Dombóvár-Komló vasútvonal, és a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszasábítani az utasokat - derül ki Vitézy Dávid közlekedési miniszter szombati posztjából.

A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. Vitézy aztán a választás után elment a bezárt komlói vasútvonalhoz, és azt mondta, felülvizsgálják a Lázár által bezárt tíz vasútvonal kérdését.

Az első újranyitás Komlón lesz augusztus elsején, egy hónappal később, szeptembertől pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindulhat a személyforgalom.

A komlói vasútállomás Fotó: Németh Dániel/444

Mint most Vitézy írja, a Komló és Dombóvár közötti 47-es vasútvonal újranyitásához az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek vágányszabályozást, és javították a vasbeton aljak rögzítéseit is, hogy a vonatok biztonságosan közlekedhessenek.

Az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve - írja. A vonatok Bz motorkocsikkal közlekednek majd, és a pótlóbuszoknál 8 perccel gyorsabban, 42 perc alatt teszik meg a Dombóvár–Komló közötti utat. Napközben kétórás ütemes menetrenddel közlekednek, a reggeli és esti időszakban pedig az ingázási igényekhez igazodó járatok is rendelkezésre állnak.

„Kiemelt cél volt, hogy ne önmagában egy vasútvonalat nyissunk újra, hanem visszaépítsük a korábban elveszett csatlakozási kapcsolatokat is. A menetrend kialakításának fókuszában ezért a Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek InterCitykhez, valamint Kaposvár és Baja irányába biztosított megbízható csatlakozások álltak. A tanítási időszakban vasárnap esténként a Tenkes expresszhez is kedvező átszállási lehetőséget biztosítunk”

- írja Vitézy. Posztja szerint megújul az utastájékoztatás, és hogy árban is versenyképes legyen a vasút, év végéig biztosan megtartják a vonatpótló buszokon korábban bevezetett, 400 forintos kedvezményes jegyet is, és lesz újra a több vonalon is használható 1490 forintos Mecsek napijegy is.