Vitézy Dávid két vonalat újranyit a Lázár János által bezáratott 11 vasútvonalból

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányinfón jelentette be, hogy augusztus 1-jétől újraindul a vasúti személyforgalom Dombóvár és Komló, szeptember 1-jétől pedig Miskolc és Tiszaújváros között. A döntés szimbolikus, az érintett két vasútvonalat ugyanis Vitézy elődje, Lázár János záratta be 2023-ban.

Vitézy Dávid Fotó: Németh Dániel/444

Ráadásul a komlói vasútvonal városon belüli szakaszát Lázár el is akarta bontatni. Bár Lázár rendelkezését már 2024 augusztusában megírtuk, a minisztérium csak 14 hónapnyi tagadás után ismerte el, hogy megkezdték a vasúti infrastruktúra megbontásához szükséges előkészületi munkákat, és elrendelték a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok átadását Komló városának.

Komló fideszes polgármestere már 2024-ben elismerte, hogy régóta lobbizott Lázárnál a bontásért. Polics József szerint a „vasútmentes belváros” koncepciója egyáltalán nem vasútellenes, csupán a gazdaság élénkítését szolgálja.

Lázár 2023-ban 10 mellékvonalat záratott be. A tizenegyedik a nagykereki vonal lett, amin 2025 októberében állították le a személyforgalmat, mert akadályozta a kínai CATL-akkumulátorgyár és a debreceni repülőtér bővítését. A MÁV azt ígérte, hogy új nyomvonalat építenek majd, konkrét határidőt azonban nem határoztak meg a projekt befejezésére.

Vitézy Dávid a miniszteri meghallgatásán azt mondta, hogy le kell zárni a vasútrombolás korszakát, ezért felülvizsgálják a Lázár által bezárt vasútvonalak kérdését. Hozzátette, hogy nem véletlenül ment el a választás után a lezárt komlói vonalhoz.