Vitézy Dávid két vonalat újranyit a Lázár János által bezáratott 11 vasútvonalból

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányinfón jelentette be, hogy augusztus 1-jétől újraindul a vasúti személyforgalom Dombóvár és Komló, szeptember 1-jétől pedig Miskolc és Tiszaújváros között. A döntés szimbolikus, az érintett két vasútvonalat ugyanis Vitézy elődje, Lázár János záratta be 2023-ban.
Ráadásul a komlói vasútvonal városon belüli szakaszát Lázár el is akarta bontatni. Bár Lázár rendelkezését már 2024 augusztusában megírtuk, a minisztérium csak 14 hónapnyi tagadás után ismerte el, hogy megkezdték a vasúti infrastruktúra megbontásához szükséges előkészületi munkákat, és elrendelték a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok átadását Komló városának.
Komló fideszes polgármestere már 2024-ben elismerte, hogy régóta lobbizott Lázárnál a bontásért. Polics József szerint a „vasútmentes belváros” koncepciója egyáltalán nem vasútellenes, csupán a gazdaság élénkítését szolgálja.
Lázár 2023-ban 10 mellékvonalat záratott be. A tizenegyedik a nagykereki vonal lett, amin 2025 októberében állították le a személyforgalmat, mert akadályozta a kínai CATL-akkumulátorgyár és a debreceni repülőtér bővítését. A MÁV azt ígérte, hogy új nyomvonalat építenek majd, konkrét határidőt azonban nem határoztak meg a projekt befejezésére.
Vitézy Dávid a miniszteri meghallgatásán azt mondta, hogy le kell zárni a vasútrombolás korszakát, ezért felülvizsgálják a Lázár által bezárt vasútvonalak kérdését. Hozzátette, hogy nem véletlenül ment el a választás után a lezárt komlói vonalhoz.
A MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanokat már el is kezdték átadni Komló városának.
Illetve a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok átadását Komló városának.
Nemcsak országszerte, helyben is meglepte az embereket, hogy elbontanák a komlói vasútvonal városon belüli szakaszát. Az ötlet Polics József polgármesteré, aki gazdaságélénkítésre használná a felszabaduló területeket. Könnyen lehet azonban, hogy végül semmi sem történik.
Ideje megnyilvánulnia a legfőbb ügyésznek aranykonvojügyben, mondta a miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón. Ahol szó volt többek közt a sok száz milliárdos várbeli fejlesztések sorsáról és a Pilisszentkeresztre kihelyezett kormányülésről. Sőt a Magyarország felé közelítő hőkupoláról is.
Futószalagon hallgatják meg a leendő minisztereket.
Augusztus 1-jétől autóbuszok szállítják az utasokat.
Leállítják a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás.