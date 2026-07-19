Infantino simán megúszhatja a Balogun-botrányt

Hiába érkezett ellene panasz, várhatóan semmilyen szankcióval nem sújtják Gianni Infantino FIFA-elnököt a Balogun-botrány miatt.

Infantino ellen a FairSquare nyújtott be panaszt a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB), mivel álláspontjuk szerint a FIFA elnöke megsértette a politikai semlegességre vonatkozó szabályokat Folarin Balogun eltiltása ügyében. A Guardian úgy tudja, nem indul fegyelmi eljárás.

Ez volt a piros lapot érő pillanat. Fotó: MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP

Balogun – az amerikai válogatott csatára és legjobb formában lévő játékosa – piros lapot kapott csapata Bosznia-Hercegovina elleni meccsén, miután megtaposta ellenfelét. A FIFA szabályai ilyen esetekben világosak: piros lap esetén a fegyelmi bizottság automatikusan eltiltja az érintett játékost, legalább egy meccsre Csakhogy Balogun esetében felülbírálták a döntést, az eltiltást pedig azzal függesztették fel egy évre, hogy ha a játékos hasonló szabálytalanságot elkövet, azonnal érvényt szereznek neki.

A botrány azután pattant ki, hogy a New York Times a FIFA döntése után nem sokkal megírta: Donald Trump amerikai elnök pár órával az amerikai-bosnyák meccs lefújása után felhívta Infantinót, és már ekkor kérte az eltiltás visszavonását.

Azt, hogy felhívta Infantinót, utóbb maga Trump is elismerte, de állította, hogy nem gyakorolt nyomást a FIFA elnökére, csak az ügy felülvizsgálatát kérte, mert szerinte nem történt szabálytalanság, Infantinónak pedig hosszan kellett bizonygatnia, hogy a fegyelmi bizottság független, és ő csak meghallgatja az államfőket, üzletembereket, mindenkit, mert ez a dolga.

Ó, de szépen csillog az a béke-díj. Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

Tegyük hozzá: Infantino az elmúlt években rengeteget tett azért, hogy Trump kegyeibe férkőzzön, többek közt aranyozott tárgyakkal ajándékozta meg az aranyozásért egyébként is rajongó amerikai elnököt, amikor pedig nem Trump kapta a Nobel-békedíjat, kitalálta és neki adta a FIFA Béke-díját, amit lelkesen vett át a nem sokkal később közel-keleti háborút indító elnök.

A vébé-trófeát is megmutatta neki, de azt nem tarthatta meg. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Mint kiderült, Trump azután is felhívta Infantinót, hogy a FIFA döntése Balogun megmentéséről nyilvánosságra került, és közölte a FIFA vezetőjével, hogy szerinte helyes döntést hoztak. Ennek a beszélgetésnek a tényét a Fehér Ház is megerősítette, közleményük szerint egy független vizsgálat után született meg „a helyes és megfelelő eredmény”. Hozzátették, hogy az eljáráshoz az amerikai kormány is szolgáltatott információkat, de erről nem árultak el további részleteket.

Mindenesetre Balogun játszhatott a belgák elleni meccsen, más kérdés, hogy ott az amerikaiak csúfosan leszerepeltek. A kedélyek viszont nem csitultak ezután sem (jó példa erre az argentin-egyiptomi meccs után kialakult hisztéria, de látható, hogy a botrány mélyebb sebeket is feltépett).

Nem véletlen tehát, hogy a FairSquare a NOB-hoz fordult panasszal, a nemzetközi szervezetnek Infantino 2020 óta tagja, a szabályzat szerint pedig a tagoknak politikai és üzleti érdekektől függetlenül kell tevékenykedniük. Csakhogy azzal, hogy Trump felhívta Infantinót, ez az elv sérülhetett.

A FIFA vezetője tehát tagadta, hogy Balogun eltiltásának felfüggesztését befolyásolta volna az amerikai elnök hívása, a Guardian pedig úgy tudja, hogy a NOB nem indít hivatalos vizsgálatot az ügyben a panasz ellenére sem. A szervezethez közel álló források szerint a NOB kifejezetten vonakodik attól, hogy beavatkozzon a FIFA belső ügyeibe, különösen addig, amíg a belső jogorvoslati lehetőségeket nem merítették ki.

Csakhogy ennek a döntésnek a hátterében is állhatnak gazdasági szempontok: egy, a NOB működését ismerő forrás szerint az elmúlt 20 évben jelentősen átalakultak az erőviszonyok a két szervezet között, a NOB egyre jobban támaszkodik a labdarúgásban rejlő kereskedelmi potenciálra, s a fiatal nézőke is behúzó eseményekre. És mivel a 2028-as nyári olimpiának Los Angeles ad helyszínt, a NOB-nak különösen fontos, hogy fenntartsa az amerikai futballpiac lendületét, amihez jelentősen hozzájárulnak az idei világbajnokság rekordbevételei (erről itt írtunk bővebben).

És bár az ügyben mindeddig sem az UEFA, sem a Belga Labdarúgó-szövetség nem nyújtott be hivatalos panaszt a FIFÁ-nál (mindkét szervezet élesen bírálta Balogun eltiltásának felfüggesztését), a belgák pedig jelezték, hogy akár a Nemzetközi Sportdöntőbíróságig (CAS) is hajlandóak elmenni az ügyben, viszont miután a negyeddöntőben kiestek a spanyolok ellen, úgy tűnik, hogy elengedték a Balogun-botrányt is. Nem mellesleg a belga szövetség elnöke, Pascale Van Damme tagja a FIFA vezető testületének is. És az UEFA is úgy döntött, hogy nem viszi tovább az ügyet.

Időközben Infantino pozíciója is tovább erősödött, a FIFA 211 tagszövetségéből már több mint 200 biztosította támogatásáról a jövő márciusban esedékes elnökválasztás előtt.

A Times korábban azt írta, hogy a döntést kizárólag Mohammad al-Kamali, a fegyelmi bizottság elnöke hozta meg. A Guardian FIFA-forrásai szerint viszont elképzelhető, hogy al-Kamlival próbálják meg elvitetni a balhét. Ha ugyanis valóban egyetlen ember döntött volna Balogun ügyében (még ha az a fegyelmi bizottság elnöke is), az jelentősen eltérne a FIFA korábbi gyakorlatától, a világbajnokságokon ugyanis a fegyelmi ügyeket háromtagú testület tárgyalja, és többségi szavazással hozzák meg a döntéseiket.

Érdekesség, hogy a FIFA nem árulja el, kik alkották azt a háromtagú testületet, amelynek Balogun ügyében kellett döntést hoznia, és a FIFA a döntés részletes indoklását sem hozta eddig nyilvánosságra, csak egy közleményt adott ki, amiben azt írta, a határozatot „az ügy valamennyi egyedi körülményének és a rendelkezésre álló bizonyítékoknak a mérlegelése után” hozták meg, hozzátéve, hogy a piros lapok jogkövetkezményeinek felülvizsgálata a labdarúgásban korántsem példa nélküli.

Ez egyébként így van, hasonló okokból játszhatott a portugálok első két meccsén Cristiano Ronaldo is, akit tavaly novemberben Írország ellen állítottak ki, amiért három meccses eltiltást kapott, amit végül a FIFA egy meccsre mérsékelt, így csak az örmények elleni selejtezőt kellett kihagynia.

Ez ugyan nem cáfolja azokat a konteókat, miszerint a FIFA csak azokban az esetekben hoz ilyen döntéseket, ha 1. egy sztárjátékost és csapatát kell kimenteni a slamasztikából a milliárdokat tejelő torna előtt, 2. egy focihoz vajmi keveset értő amerikai elnök telefonhívására csicskul be.