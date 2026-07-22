Ennyi volt, a Mol Új Európa Alapítványnak vége, az olajcég július 31. után nem óhajtja más formában működtetni

A Mol igazgatósága úgy döntött, nem működteti tovább a Mol Új Európa Alapítványt (MÚEA) más formában – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A közlemény szerint a döntés következtében a Mol által 2021-ben az alapítvány rendelkezésre bocsátott 42 977 996 darab „A” sorozatú Mol-részvény és a MÚEA egyéb, a Molra jutó eszköze várhatóan a társaság birtokába kerül. Ezzel jelentős mértékben nőni fog a sajátrészvény-állományuk.

A kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a Mol a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja meg – írták.

Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény szerint a „nem felsőoktatási” közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok, azaz a kekvák 2026. július 31-ig megszűnnek. A törvény értelmében a Mol dönthetett arról, hogy a cég és a magyar állam által a 2021. évi XIX. törvény alapján létrehozott kekvát, azaz a Mol Új Európa Alapítványt tovább kívánja-e működtetni más alapítványi formában.

A Mol Új Európa Alapítvány kuratóriuma Fotó: MÚEA

A Mol részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Szerdán a Mol részvények ára 1,66 százalékos emelkedéssel 4400 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a Mol részvényeivel 2642 és 4472 forint között kereskedtek.

A 444 szűk két évvel ezelőtt 2024 őszén cikksorozatban mutattuk be a Mol Új Európa Alapítvány működését, melynek nyomán a MÚEA vitát kezdeményezett, majd fel is jelentette lapunkat. Idén júniusban viszont költségvetési csalás gyanújával az alapítványnál rendeltek el nyomozást.

Arról, hogy a több tízmilliárd forintnyi vagyonnal rendelkező, ám széles körben sokáig ismeretlen Mol Új Európa hogyan támogatott 11 milliárddal határon túli fociakadémiákat, hogy 27 milliárdért Munkácsy-festményeket készült venni, illetve hogy 20-25 milliárdért közép-európai kortárs múzeum létrehozását tervezte, rendre beszámoltunk, de bemutattuk azt is, hogy a Schmidt Mária, Demeter Szilárd, Világi Oszkár, Miklósa Erika és Bacsa György összetételű kuratórium egyedi döntésekkel mire adott pénzt (MCC Feszt) és mire nem (Böjte Csaba vagy Áder János Alapítványa). A Mol Új Európa Alapítvánnyal kapcsolatos összes cikkünk itt olvasható.