Mol–Új Európa Alapítvány: Szabad-e lopni közérdekű adatot?

Október 16-án jelent meg a cikksorozatunk első része, amelyben bemutattuk a közvélemény előtt korábban alig ismert, ám mostanra 80 milliárd forintos vagyonnal rendelkező Mol–Új Európa Alapítvány működését. A határon túli fociakadémiáknak adott adott 11 milliárdos támogatás után írtunk arról, hogy az állam és a Mol közös alapítványa 27 milliárd forintért Munkácsy-festményeket venne és 20-25 milliárdért közép-európai kortárs múzeumot hoznának létre. Aztán bemutattuk, hogy a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kurátorai mire adtak egyedi döntéseikkel pénzt (MCC Feszt) és mire nem (Böjte Csaba vagy Áder János Alapítványa). Ezután tiltott adatszerzésre és üzleti titok megsértésére hivatkozva az alapítvány bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tesz.

A MÚEA a szerkesztőségünknek elküldött levélben foglalta össze, hogy mit gondol a cikkekről és a közérdekű adatokról. Az írást teljes terjedelmében közöljük, de válaszolunk is rá, hiszen egyrészt mi nem loptunk, de fogalmilag is kizárt közadatot lopni. A választ itt lehet elolvasni.

Íme, az alapítvány levele:

Szabad-e lopni közérdekű adatot?

Hetek óta megy az adok-kapok a 444 és a MOL - Új Európa Alapítvány között utóbbi tevékenységéről. A 444 álláspontját már ismerjük (a szerkesztőség a közérdekért küzd a pénzosztó Góliáttal, aki még rendőrséggel is fenyeget). De hallgattassék meg a másik fél is. Szerintünk nem „közpénzből közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány gazdálkodásának nyilvánosságáról” van szó, hanem lopásról és illegálisan megszerzett adatok közléséről. Lopni pedig bűn, még akkor is, ha esetleg közérdekű adatról van szó.

Két, egymástól látszólag különálló szálon fut a történet. Július 16-án küldött kérdéseket a 444. Több levélváltás után válaszainkat szeptember 12-én küldtük meg. Október 15-én délután 4 óra 44 perckor :) kaptunk egy totálisan új, hosszú kérdéssort. Másnap reggel 6 óra 5 perckor pedig megjelent egy részletes cikk a sporttámogatásokról. A 444 laza egy estét adott a válaszra – nyilvánvalóan nem volt nagy kíváncsiság arra, mit is mondanánk.

Közben azért érdemes szót ejteni a másik szálról is. Alapítványunkat október 8-án majd 9-én ismeretlenek, levélben megzsarolták. Fizetünk 5 millió forintot, vagy adatokat szivárogtatnak ki a sajtónak. Nem mintha lenne mivel zsarolni minket – de azért ez mégis csak több a soknál, ezért rendőrségi feljelentést tettünk. A nyomozás zajlik (3 évig terjedő szabadságvesztés a kiszabható ítélet). A szerkesztőségnek pedig a cikk megjelenése után, október 18-án levelet írtunk, hogy ácsi, itt bűncselekmény forog fenn, ezért csak óvatosan. A levelünk annyit ért mint a falra hányt borsó, illetve annyit sem, hiszen - újabb cikkek jelentek meg.

Az már világos, hogy az alapítvány informatikai rendszeréből adatokat loptak ki (emiatt is indul nyomozás), azt azonban nem tudjuk ki, mikor és mit lopott. De az bizonyos, hogy van közte olyan, amely – jogi értelmezésünk szerint – nem tekinthető közérdekű adatnak. De ez valójában mindegy is, ugyanis a közérdekű adatokat mindenki megismerheti. Jogszabályok írják le, hogyan kell eljárnunk, mit kell közzé tennünk és hogyan. A közadat kikérésnek is van egy folyamata (amatőr természetbúvároknak ajánljuk az Átlátszó idevonatkozó guide-ját). Ezeknek igyekszünk megfelelni (a kérésekre válaszoltunk – már amikor erre elegendő időt kapunk), és az esetleges vitára is van megoldás: mehetünk a bíróságra.

De ez most nem csak a közérdekű adatokról szól, hanem a lopásról és a zsarolásról is. Nem állítjuk, hogy a bűncselekményekhez a 444-nek köze lenne, azt sem gondoljuk, hogy egy újságírónak lehetősége lenne megállapítania azt, hogy a “szajré”, amit kapott, lopott-e. De azt elvárnánk, hogy amikor felhívjuk erre a figyelmet, akkor ne tereljen. Ne csak közérdek-védelemről építsen imázskommunikációt, ne csak rendőrségi fenyegetésről írjon, hanem hallgassa meg érveinket is. Akár felhívhat minket, írhat nekünk: egyáltalán akarja megérteni az egészet – a zsarolási ügyet inkluzíve. Mert a közérdek ezt is megkívánja.

Az alapítvány meg egyébként büszkén vállalja támogatásait – legyen szó a határon túli magyar közösségek, a magyarországi felzárkózó települések, vagy a krónikus betegségekből gyógyuló gyermekek, gyermekgyógyászati intézmények, illetve tehetséges fiatal művészek, sportolók és edzőik támogatásáról. Ugyanis alapítványunkat erre hozták létre.

MOL-Új Európa Alapítvány

A 444 szerkesztőségének a válasza.