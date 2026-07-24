24.hu: Hankó Balázs a Fidesz választási veresége után is milliárdokat osztott ki kormányközeli szervezeteknek

Még Magyar Péter miniszterelnöki hivatalba lépése előtt, de már a Fidesz április 12-i választási veresége után több milliárd forintnyi vissza nem térítendő állami támogatásról döntött Hankó Balázs leköszönő kulturális és innovációs miniszter – írja a 24.hu.

A kedvezményezettek között kulturális intézmények, alapítványok és kormányközeli szereplőkhöz kötődő szervezetek is vannak. A támogatások azért is érdekesek, mert Magyar Péter május 9-i miniszterelnöki eskütétele után arra utasította a leköszönő fideszes ügyvezető minisztereket, hogy számoljanak be a beiktatása után hozott döntéseikről, és új kötelezettséget csak előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak. Később hét miniszter is elismerte, hogy pénzügyi kötelezettségeket vállalt, amelyek kivizsgálását az új kormány megígérte. Ugyanakkor már a választás előtti napokban és a Fidesz veresége utáni hetekben is születtek jelentős támogatási döntések, amik kedvezményezettjeit az Európai Bizottsággal közölt állami támogatási adatbázis alapján azonosította a lap.

A legnagyobb egyedi tételt a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kapta: Hankó április 23-án, tizenegy nappal a választási vereség után 1 milliárd 30 millió forintos támogatásról döntött. A cég tulajdonosa a Fidesz–KDNP-s Lezsák Sándor vezette Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, ami az Orbán-kormány utolsó hivatali napjaiban kapott összesen 4,8 milliárd forintos költségvetési támogatást. A Lezsákhoz köthető szervezetek így összesen csaknem hatmilliárd forintot kaptak a távozó kormánytól.

Fotó: Németh Dániel/444

Április 15-én 600 millió forintot ítéltek meg a Magyar-Turán Közhasznú Alapítványnak. A lap információi szerint ebből finanszírozhatják az augusztus 14. és 16. közt zajló bugaci Kurultajt, a „hun és türk tudatú népek világtalálkozóját”, amit a korábbi években is százmilliókkal támogatott az állam. Ugyanezen a napon 415 millió forintot kapott az Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány, amely a piliscsabai Makovecz-örökséghez kapcsolódó ingatlanokat kezeli. Azt nem tudni pontosan, hogy mire kapták a támogatást, de a lap szerint a Makovecz Imre Bástyája programot is ebből finanszírozzák.

A Magyar Írószövetség négy nappal a választás után 80 millió forintot kapott. A szervezet elnökségi tagjai között van L. Simon László, a Fidesz volt kulturális államtitkára, a választmányi tagságában pedig megtalálható Orbán János Dénes is. a szövetség közlése szerint ez a teljes 2026-os évre szóló működési támogatás, amiből béreket, járulékokat, irodai és adminisztratív költségeket, valamint szakmai programokat finanszíroznak. A támogatás időzítése nem példa nélküli, az összege azonban jelentősen nőtt: a korábbi, jellemzően 30 millió forintos éves támogatás 2024 után 80 millióra emelkedett.

A Budapesti Operettszínház a választás előtt három nappal kapott 600 millió forintot, bár a pénzt csak a választás után utalták át. Ebből 400 milliót a Dankó Pista című nagyoperett színpadra állítására, 200 milliót pedig az intézmény működtetésére, infrastruktúrájára és ingatlanbérlésére fordítottak. A darab librettóját Orbán János Dénes írta, a 6,4 millió forintos jogdíjat azonban nem ő, hanem a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kapta. Orbán János Dénes ügyével ebben a cikkben foglalkoztunk részletesebben. A produkció eddigi költsége nettó 644,7 millió forint volt, miközben a közönség mindössze egyszer láthatta, március 26-án az MVM Dome-ban.

További 339 millió forint jutott a Trianon Múzeum Alapítványnak, ami a várpalotai Zichy-kastélyban lévő Trianon Múzeumot üzemelteti, de a részletes költségvetést nem küldte meg a lapnak. A választás előtt tíz nappal Nacsa Olivér és Pindroch Ferenc cége, a Showtime Event Kft. is kapott 70 millió forintot, állításuk szerint a Budavári Palotakoncert megrendezésére.

A lap által részletesen bemutatott támogatások összege meghaladja a 3,1 milliárd forintot.

A Tarr Zoltán vezette kulturális minisztérium azonnali vizsgálatot rendelt el az áprilisában meghozott támogatási döntések jogszerűsége, a kifizetések szabályossága és a források felhasználásának célszerűsége miatt. A tárca azt is megerősítette, hogy valamennyi felsorolt döntést Hankó Balázs személyesen hagyta jóvá. Amennyiben a vizsgálat jogszabálysértést vagy a közpénzekkel való visszaélés gyanúját tárja fel, a minisztérium jogi lépéseket ígért.

A Nemzeti Kulturális Alap gyanús támogatásai ügyében már hét embert gyanúsítanak, kedden a Telex információ szerint Hankó Balázs volt kabinetfőnökét, Konczos Nórát vihették be. Az NKA-ügy hat korábbi letartóztatottjából – köztük van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő – négy rácsok mögött maradhat októberig. Az NKA-ügy lényege, hogy a gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Az ügyben nyomozók foglalták le kedden a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait is a párt szervereit biztosító központban.