A Miniszterelnökség is szerződést bontott Balásy Gyula rendezvényszervező cégével

Felmondta a Miniszterelnökség a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel kötött keretszerződését – közölte péntek délután a kormányzati kommunikáció. A tárca arra hivatkozik, hogy a céggel szemben július 8-án végrehajtási eljárás indult, erről azonban a Lounge Event az együttműködési kötelezettsége ellenére nem tájékoztatta a Miniszterelnökséget.

Balásy Gyula Fotó: Kontroll/Youtube

A Miniszterelnökség közleménye szerint a Lounge Eventnek jogszabály és a szerződés alapján is tájékoztatnia kellett volna a tárcát a végrehajtási eljárás részleteiről, ezt azonban péntekig nem tette meg. A tárca szerint emiatt „a szerződés nem tartható fenn”.

A közlemény nem részletezi, milyen végrehajtás indult július 8-án a Lounge Event ellen, és azt sem, hogy ez ugyanaz az eljárás-e, amelyet a NAV időközben megszüntetett.

Ez azonban nem jelentette azt, hogy a Balásy-csoport ügyei rendeződtek volna. A cégek körüli büntetőeljárások és gazdasági vizsgálatok, valamint az állami szerződéseik felülvizsgálata tovább folytatódott.

A Balásy-csoport éveken át az Orbán-kormányok állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásainak egyik legnagyobb kedvezményezettje volt. A New Land Media és a Lounge Design az állami reklámkampányok, médiavásárlások és plakátkampányok jelentős részét kezelte, a Lounge Event pedig az állami rendezvények szervezésében vált meghatározó szereplővé.

A cégek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal központosított beszerzési rendszerén keresztül is jelentős megbízásokat kaptak. Az NKOH még 2025-ben is új, nettó 75 milliárd forintos kommunikációs keretmegállapodást kötött a cégcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal.

A kormányváltással azonban gyorsan megváltozott a Lounge helyzete. Balásy Gyula május elején sírva ajánlotta fel a 22 éve épített cégcsoportját „minden vagyoni joggal” együtt a magyar államnak. Nem sokkal később büntetőeljárásról, a Lounge-cégek bankszámláinak zárolásáról és fizetési nehézségekről jelentek meg hírek.

Az új kormány ezután kezdte felülvizsgálni a cégcsoport állami szerződéseit. Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség már megszüntette a Lounge Eventtel, a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött vállalkozási keretszerződéseit. Az indoklás szerint a cégek pénzügyi helyzete miatt kérdésessé vált, hogy képesek-e teljesíteni a vállalt feladatokat.

Most ehhez csatlakozott a Miniszterelnökség is. A kormány szerint a korábbi időszakból megmaradt állami szerződések felülvizsgálata tovább folytatódik, és ahol szükséges, a közpénzek és az állami vagyon védelmében további lépéseket tesznek.