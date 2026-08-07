A Miniszterelnökség is szerződést bontott Balásy Gyula rendezvényszervező cégével

Felmondta a Miniszterelnökség a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel kötött keretszerződését – közölte péntek délután a kormányzati kommunikáció. A tárca arra hivatkozik, hogy a céggel szemben július 8-án végrehajtási eljárás indult, erről azonban a Lounge Event az együttműködési kötelezettsége ellenére nem tájékoztatta a Miniszterelnökséget.
A Miniszterelnökség közleménye szerint a Lounge Eventnek jogszabály és a szerződés alapján is tájékoztatnia kellett volna a tárcát a végrehajtási eljárás részleteiről, ezt azonban péntekig nem tette meg. A tárca szerint emiatt „a szerződés nem tartható fenn”.
A közlemény nem részletezi, milyen végrehajtás indult július 8-án a Lounge Event ellen, és azt sem, hogy ez ugyanaz az eljárás-e, amelyet a NAV időközben megszüntetett.
Ez azonban nem jelentette azt, hogy a Balásy-csoport ügyei rendeződtek volna. A cégek körüli büntetőeljárások és gazdasági vizsgálatok, valamint az állami szerződéseik felülvizsgálata tovább folytatódott.
A Balásy-csoport éveken át az Orbán-kormányok állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásainak egyik legnagyobb kedvezményezettje volt. A New Land Media és a Lounge Design az állami reklámkampányok, médiavásárlások és plakátkampányok jelentős részét kezelte, a Lounge Event pedig az állami rendezvények szervezésében vált meghatározó szereplővé.
A cégek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal központosított beszerzési rendszerén keresztül is jelentős megbízásokat kaptak. Az NKOH még 2025-ben is új, nettó 75 milliárd forintos kommunikációs keretmegállapodást kötött a cégcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal.
A kormányváltással azonban gyorsan megváltozott a Lounge helyzete. Balásy Gyula május elején sírva ajánlotta fel a 22 éve épített cégcsoportját „minden vagyoni joggal” együtt a magyar államnak. Nem sokkal később büntetőeljárásról, a Lounge-cégek bankszámláinak zárolásáról és fizetési nehézségekről jelentek meg hírek.
Az új kormány ezután kezdte felülvizsgálni a cégcsoport állami szerződéseit. Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség már megszüntette a Lounge Eventtel, a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött vállalkozási keretszerződéseit. Az indoklás szerint a cégek pénzügyi helyzete miatt kérdésessé vált, hogy képesek-e teljesíteni a vállalt feladatokat.
Most ehhez csatlakozott a Miniszterelnökség is. A kormány szerint a korábbi időszakból megmaradt állami szerződések felülvizsgálata tovább folytatódik, és ahol szükséges, a közpénzek és az állami vagyon védelmében további lépéseket tesznek.
A zárolások miatt már a májusi bért sem kapják meg a NER-es propagandagyár dolgozói.
Megszűnt a NAV-végrehajtás a Lounge Design ellen is.
A megállapodás 12 hónapra szól, de kétszer meghosszabbítható.
Volt olyan év, amikor a kommunikációs piac teljes nyereségének több mint fele folyt be a kékplakátok érzékeny gyártójához.
A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
De van a cégcsoporttal kapcsolatban egy másik eljárás is, túlárazott szerződések miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak.