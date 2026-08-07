A Miniszterelnökség is szerződést bontott Balásy Gyula rendezvényszervező cégével

gazdaság

Felmondta a Miniszterelnökség a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel kötött keretszerződését – közölte péntek délután a kormányzati kommunikáció. A tárca arra hivatkozik, hogy a céggel szemben július 8-án végrehajtási eljárás indult, erről azonban a Lounge Event az együttműködési kötelezettsége ellenére nem tájékoztatta a Miniszterelnökséget.

Balásy Gyula
Fotó: Kontroll/Youtube

A Miniszterelnökség közleménye szerint a Lounge Eventnek jogszabály és a szerződés alapján is tájékoztatnia kellett volna a tárcát a végrehajtási eljárás részleteiről, ezt azonban péntekig nem tette meg. A tárca szerint emiatt „a szerződés nem tartható fenn”.

A közlemény nem részletezi, milyen végrehajtás indult július 8-án a Lounge Event ellen, és azt sem, hogy ez ugyanaz az eljárás-e, amelyet a NAV időközben megszüntetett.

Ez azonban nem jelentette azt, hogy a Balásy-csoport ügyei rendeződtek volna. A cégek körüli büntetőeljárások és gazdasági vizsgálatok, valamint az állami szerződéseik felülvizsgálata tovább folytatódott.

A Balásy-csoport éveken át az Orbán-kormányok állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásainak egyik legnagyobb kedvezményezettje volt. A New Land Media és a Lounge Design az állami reklámkampányok, médiavásárlások és plakátkampányok jelentős részét kezelte, a Lounge Event pedig az állami rendezvények szervezésében vált meghatározó szereplővé.

A cégek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal központosított beszerzési rendszerén keresztül is jelentős megbízásokat kaptak. Az NKOH még 2025-ben is új, nettó 75 milliárd forintos kommunikációs keretmegállapodást kötött a cégcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal.

A kormányváltással azonban gyorsan megváltozott a Lounge helyzete. Balásy Gyula május elején sírva ajánlotta fel a 22 éve épített cégcsoportját „minden vagyoni joggal” együtt a magyar államnak. Nem sokkal később büntetőeljárásról, a Lounge-cégek bankszámláinak zárolásáról és fizetési nehézségekről jelentek meg hírek.

Az új kormány ezután kezdte felülvizsgálni a cégcsoport állami szerződéseit. Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség már megszüntette a Lounge Eventtel, a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött vállalkozási keretszerződéseit. Az indoklás szerint a cégek pénzügyi helyzete miatt kérdésessé vált, hogy képesek-e teljesíteni a vállalt feladatokat.

Most ehhez csatlakozott a Miniszterelnökség is. A kormány szerint a korábbi időszakból megmaradt állami szerződések felülvizsgálata tovább folytatódik, és ahol szükséges, a közpénzek és az állami vagyon védelmében további lépéseket tesznek.

gazdaság nemzeti kommunikációs hivatal balásy gyula lounge design Lounge Event Kft Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség New Land Media állami szerződések miniszterelnökség
Kapcsolódó cikkek

Már fizetés sincs a Ferrari-halmozó Balásy Gyula cégeinél

A zárolások miatt már a májusi bért sem kapják meg a NER-es propagandagyár dolgozói.

Kolozsi Ádám
belföld

Már egyik nagy Balásy-féle céggel szemben sincs végrehajtás

Megszűnt a NAV-végrehajtás a Lounge Design ellen is.

Herczeg Márk
gazdaság

Balásy Gyula cégei 75 milliárdos keretmegállapodást kötöttek Rogán hivatalával

A megállapodás 12 hónapra szól, de kétszer meghosszabbítható.

Molnár Kristóf
gazdaság

Három ábra, amiből világosan kiderül, hogyan uralta le a síró Balásy Gyula a kommunikációs piacot

Volt olyan év, amikor a kommunikációs piac teljes nyereségének több mint fele folyt be a kékplakátok érzékeny gyártójához.

Haszán Zoltán
gazdaság

Azonnali hatállyal felmondta a Balásy-cégekkel kötött szerződéseit a nemzeti rendezvényszervező

A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták.

Inkei Bence
belföld

Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.

Német Szilvi
Média

A rendőrség bejelentette, hogy a Balásy-cégeket érintő nyomozás folyik hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt

De van a cégcsoporttal kapcsolatban egy másik eljárás is, túlárazott szerződések miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak.

Haász János
belföld