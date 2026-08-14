Magyar Péter: Orbán Viktor a hallgatásával végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül

A miniszterelnök Paksról, a fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol reagált arra, hogy sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk elnöke nem fogadja el Magyar Péter paksi meghívását.

Orbán Viktorról – aki régóta látványosan kerüli Paksot – azt mondta:

„A volt miniszterelnök vb-meccsek és szerbiai fesztiválozás közben sem tartotta fontosnak megszólalni a hetek óta tartó, soha nem látott aszály, energiahelyzet és a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán sem. Pedig lett volna miért. Például felszólíthatta volna a propagandistáit és a képviselőit, hogy ne terheljék meg feleslegesen az energiahálózatot 15 fokra állított otthoni klímával, és ne drukkoljanak a hazájuk ellen sem.”

Magyar Péter azt mondta:

„Orbán Viktor a hallgatásával és távolmaradásával végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül. Pedig ha elfogadja a meghívásomat, akár még a gánti kőbánya tulajdonosának és a többi oligarchának az eddig elmaradó felajánlását is magával hozhatta volna a nemzetünk sorsát meghatározó építkezéshez.”

Délelőtt Magyar Péter arról posztolt, hogy Orbán apja (Orbán Győző, a gánti kőbánya tulajdonosa), Orbán veje, Tiborcz István és Orbán tanácsadója, Schmidt Mária eddig semmit sem ajánlott fel a paksi építkezéshez. A korábban felemlegetett Garancsi István és Szíjj László cégei már megtették a felajánlásaikat, és Mészáros Lőrinc cégcsoportja is közölte, hogy a nyilvános felszólítás előtt is segítettek.