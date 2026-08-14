Magyar Péter: Orbán Viktor a hallgatásával végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül

A miniszterelnök Paksról, a fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol reagált arra, hogy sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk elnöke nem fogadja el Magyar Péter paksi meghívását.
Orbán Viktorról – aki régóta látványosan kerüli Paksot – azt mondta:
„A volt miniszterelnök vb-meccsek és szerbiai fesztiválozás közben sem tartotta fontosnak megszólalni a hetek óta tartó, soha nem látott aszály, energiahelyzet és a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán sem. Pedig lett volna miért. Például felszólíthatta volna a propagandistáit és a képviselőit, hogy ne terheljék meg feleslegesen az energiahálózatot 15 fokra állított otthoni klímával, és ne drukkoljanak a hazájuk ellen sem.”
Magyar Péter azt mondta:
„Orbán Viktor a hallgatásával és távolmaradásával végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül. Pedig ha elfogadja a meghívásomat, akár még a gánti kőbánya tulajdonosának és a többi oligarchának az eddig elmaradó felajánlását is magával hozhatta volna a nemzetünk sorsát meghatározó építkezéshez.”
Délelőtt Magyar Péter arról posztolt, hogy Orbán apja (Orbán Győző, a gánti kőbánya tulajdonosa), Orbán veje, Tiborcz István és Orbán tanácsadója, Schmidt Mária eddig semmit sem ajánlott fel a paksi építkezéshez. A korábban felemlegetett Garancsi István és Szíjj László cégei már megtették a felajánlásaikat, és Mészáros Lőrinc cégcsoportja is közölte, hogy a nyilvános felszólítás előtt is segítettek.
29 éve járt ott utoljára. Miniszterelnökként egyáltalán nem. És most sem megy oda.
A miniszterelnök szerint az elődje milliárdos rokonai és harcostársai „egy kavicsot sem” ajánlottak fel.
A miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára várja a parlamenti pártok elnökeit.
Hazudik, aki most megmondja, de itt van pár szempont. Arra készülj fel, hogy ha stabilan marad a kisvíz, mindig látszani fog.
Schmidt Mária ante immortalis: az egyik legtekintélyesebb orbáni világmagyarázó az elmúlt hónapban akkora iramot diktált, hogy azt mindenki elismerheti Csurka István és Szájer József tisztelőitől az orosz demokratikus berendezkedés híveiig.
Ez „azonban az illetékes hatóságok részéről meg sem lett említve”, pedig „a felajánlás megtörtént, a vállalat pedig a maga részéről tette a dolgát” – írja a cégcsoport.