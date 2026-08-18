Közel 60 milliárd forint előleget fizet vissza az államnak a mohácsi Duna-hidat kivitelező Duna Aszfalt

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt megállapodott arról, hogy a választások előtt Lázár János döntése miatt kifizetett 98 százalékos előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét a kivitelező visszatéríti – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

„A Mohácsi Duna-híd története tipikus NER-es sztori, ahol minden más érdek megelőzte a közérdeket. A beruházást még Lázár János indította el, akkor közel bruttó 371 milliárd forintos költséggel és olyan műszaki tartalommal, amiről már az akkori titkos, csak később nyilvánosságra hozott hatástanulmányok is megállapították, hogy túlzó, túlméretezett, felesleges”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy mivel a beruházás már nem visszafordítható, azt nem állították le.

Az épülő mohácsi Duna-híd 2025-ben. Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

A kivitelező Duna Aszfalt az MTI-vel közölte, hogy havi, teljesítésarányos elszámolásra térnek át. Ennek keretében 58,6 milliárd forintnyi, munkával még le nem fedett előleget fizet vissza, miközben az új előleg összege nettó 45 milliárd forint lesz, vagyis a hátralévő vállalkozói díj 20 százaléka, az eredeti szerződéses konstrukciónak megfelelően.

A minisztériummal 2026. június 22-ig elszámoltak, a Duna Aszfalt pedig aláírta a szerződésmódosítást. A cég szerint a következő három hónapban elvégzendő munkák értéke várhatóan meghaladja majd a visszafizetett előleg összegét. A további kifizetéseket havi teljesítésigazolásokhoz és részszámlákhoz kötik, és az előleget a későbbi számlákból fokozott ütemben számolják el.

A kormány még júniusban döntött arról, hogy felülvizsgálja a mohácsi új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítását, mert a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a híd és a kapcsolódó úthálózat 2x2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata.

A bruttó 381 milliárdos tervezett költséggel elindított mohácsi hídépítést a kezdetektől kételyek övezték, hiszen a túloldalon lényegében nincs semmi, amivel Mohácsot érdemes lenne összekötni, az eleve feleslegesnek tűnő hidat ennek ellenére forgalmas nagyvárosi hídhoz illően 2X2 sávosra tervezték. A költségek nem sokkal a választások előtt további 76 milliárd forinttal ugrottak meg. Lázár János építési minisztériuma ugyanis az alföldi szakasz rávezető úthálózatát is átterveztette 2X2 sávosra az addigi 2X1 helyett, így a tervezett összköltség 457 milliárdra emelkedett. Ezt fejelték meg azzal, hogy a kifizethető maximális előleg szerződésben rögzített összegét az utolsó pillanatban 20-ról 98 százalékra emelték.

Vitézy Dáviddal még júniusban készítettünk interjút, amiben erről a témáról is kérdeztük. A beszélgetés itt tekinthető meg.