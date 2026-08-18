Mindenki cserben hagyta a Fideszt

Az alkotmánybírósági bukta mutatta meg igazán, mennyire látványosan egyedül maradt a Fidesz. A testület – amelyben döntő többséggel a fideszes kétharmaddal megválasztott tagok ülnek – két körben a Fidesz és a KDNP összes beadványát elutasította.
Méghozzá azért, amit a Fidesz tett velük. Amíg hatalomban voltak, nem kértek a fékekből, a korlátokból, az „akadékoskodásból” és a jogászkodásból, ezért a többi között folyamatosan szűkítették az Alkotmánybíróság hatásköreit. 13 éve pedig rögzítették, alkotmánymódosítást csak eljárási hiba miatt semmisíthet meg a testület, tartalmi felülvizsgálat nincs. Ez akkor kényelmes volt, most viszont visszaütött, hiszen a testület arra hivatkozva nem vizsgálta az alkotmánymódosítások megsemmisítését kérő beadványaikat, hogy nincs erre hatáskörük.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Orbán Viktor próbálja azt sugallni, mintha kétharmaddal is nehéz lenne eltávolítani a hivatalából a köztársasági elnököt vagy a legfőbb ügyészt, de ez nem így van.
A leendő köztársasági elnök egy hónapja a Klubrádióban arról beszélt, Sulyok Tamás eltávolításával egyetért, a képviselői ciklus korlátozását viszont elfogadhatatlannak tartja.
A Sándor-palota előtti demonstráció a 18 órai kezdés után pár perccel.
Ritka pillanat, hogy határozatban tiltakozik valami ellen az elnök, amit amúgy aláírt.
Sulyok Tamás eltávolítását is megtámadta a Fidesz, nem járt sikerrel. Az egyik alkotmánybírónak Orwell jutott eszébe. Magyar Péter azt írta, akkor ez is pipa, a Fidesz meg úgy ír lefejezett alkotmánybíróságról, hogy még csak Hende Csaba távozott.
Mécs János alkotmányjogász szerint Sulyok Tamás kreatívan oldotta meg a kérdést, de ő nem számít arra, hogy az elnöknek kedvező döntés születne. Akkor ugyanis egy új szerepkört kreálna magának a testület. A Political Capital elemzője, László Róbert szerint hiba volt Magyar részéről, hogy úgy sulykolta a lemondás határidejét, hogy másnap nem történt semmi.
Heten már elegen vannak ahhoz, hogy befagyjon a beadvány sorsa, és ezzel elvileg Polt sem tud mit kezdeni. Pedig információink szerint már elkészült a Sulyokot támogató határozati tervezet.