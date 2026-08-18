Mindenki cserben hagyta a Fideszt

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Az alkotmánybírósági bukta mutatta meg igazán, mennyire látványosan egyedül maradt a Fidesz. A testület – amelyben döntő többséggel a fideszes kétharmaddal megválasztott tagok ülnek – két körben a Fidesz és a KDNP összes beadványát elutasította.

Méghozzá azért, amit a Fidesz tett velük. Amíg hatalomban voltak, nem kértek a fékekből, a korlátokból, az „akadékoskodásból” és a jogászkodásból, ezért a többi között folyamatosan szűkítették az Alkotmánybíróság hatásköreit. 13 éve pedig rögzítették, alkotmánymódosítást csak eljárási hiba miatt semmisíthet meg a testület, tartalmi felülvizsgálat nincs. Ez akkor kényelmes volt, most viszont visszaütött, hiszen a testület arra hivatkozva nem vizsgálta az alkotmánymódosítások megsemmisítését kérő beadványaikat, hogy nincs erre hatáskörük.