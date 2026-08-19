Hűtlen kezelés miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda a fideszes nyuszimotorok ügyében

Elindította a rendőrség, egészen pontosan a Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozást ismeretlen tettes ellen folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt a korábbi, Hankó Balázs vezette kulturális minisztérium által megrendelt műanyag játék kismotorok beszerzése kapcsán – tudta meg a Népszava. A lappal az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter által tett júniusi feljelentés nyomán elindult a büntetőeljárás az ügyben. Kátai-Németh szerint az előző kormány idején a valós piaci ár többszöröséért szerezték be a játékmotorokat.

A 2025 novemberében bejelentett akció Koncz Zsófia államtitkár nevéhez kötődött, de valójában a Fidesz kampányát próbálták állami pénzből segíteni azzal, hogy politikusok adták át a vidéki bölcsődékben a kismotorokat, mindezt gondosan dokumentálva.

Hankó minisztersége idején, 2025-ben a kulturális tárca a Családbarát Magyarországért programsorozathoz kapcsolódóan adott megrendelést 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására Balásy Gyula cégeinek, a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek, majd további 239 millió forint értékben adtak le megrendelést a Balásy-féle cégcsoportnak kismotorok gyártására és tárolására. A motoroknak csak a felmatricázására 3 millió forintot fizettek ki.

A kisebb motorokat 16 470 forintért, a nagyobbakat 14 940 forintért szerezték be, az átlagár 15 400 forint volt. Webshopokban és az egyik nagyobb játékkereskedelmi láncnál ilyen játékokat 5000-7000 forintos áron már lehet vásárolni.