Megszűnik a Mol - Új Európa Alapítvány, a Mol és az állam megállapodott az elszámolásban

Pénteken megállapodást írt alá a Mol és az állam a Mol - Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó megállapodásról, ezt az olajcég a tőzsde honlapján jelentette be. Ennek értelmében az alapítvány tulajdonában lévő,
Az alapítvány közfeladatai pedig a magyar államra szállnak, azokat a célokat, amelyek összhangban vannak a Mol társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseivel, a Mol továbbviszi. Így az olajvállalat a következő három évben legalább 10 milliárd forintot fog tehetséggondozásra, utánpótlás-nevelésre, fenntarthatóságra, gyermekgyógyításra, sportra, oktatásra, kulturális örökség védelmére és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére fordítani.
A Tisza-kormány első lépései között jelentette be a kekvák megszüntetését, mert a Fidesz egy párhuzamos valóságot épített ki, közpénzszázmilliárdokkal kitömve. A Mol még júliusban eldöntötte, hogy nem fogja tovább működtetni az alapítványt.
A 444 szűk két évvel ezelőtt 2024 őszén cikksorozatban mutattuk be a Mol-Új Európa Alapítvány működését, melynek nyomán a MÚEA vitát kezdeményezett, majd fel is jelentette lapunkat. Idén júniusban viszont költségvetési csalás gyanújával az alapítványnál rendeltek el nyomozást.
Arról, hogy a több tízmilliárd forintnyi vagyonnal rendelkező, ám széles körben sokáig ismeretlen Mol-Új Európa hogyan támogatott 11 milliárddal határon túli fociakadémiákat, hogy 27 milliárdért Munkácsy-festményeket készült venni, illetve hogy 20-25 milliárdért közép-európai kortárs múzeum létrehozását tervezte, rendre beszámoltunk, de bemutattuk azt is, hogy a Schmidt Mária, Demeter Szilárd, Világi Oszkár, Miklósa Erika és Bacsa György összetételű kuratórium egyedi döntésekkel mire adott pénzt (MCC Feszt) és mire nem (Böjte Csaba vagy Áder János Alapítványa). A Mol-Új Európa Alapítvánnyal kapcsolatos összes cikkünk itt olvasható.
Ez a Fidesz ideológiai hátországát, az MCC-t is érinti, de a modellváltó egyetemek kérdésének is nekimennek. Azonnal kell lépni, 10 milliárd euró a tét.
A Mol - Új Európa Alapítvány a határon túli foci mellett támogat olyan szervezeteket is, amik vagy nem szorulnak rá annyira a pénzre, vagy nem illenek az alapítvány támogatási portfóliójába.
És Schmidt Mária ajánlására egy másik képzőművészeti projektbe is belevágnának, ami másik 20-25 milliárdba kerülne.
Sok milliárd forintot megmozgató történet fontos fejezete zárul le ezzel.
A Mol és az állam közös alapítványa korábban büntetőeljárásokat emlegettet a működését feltáró cikket miatt. Most levelet írtak a szerkesztőségünknek.
A MOL és a magyar állam közös alapítványáról derült ki a 444-hez eljutott dokumentumok alapján, hogy bőkezűen támogatja a külhoni fociakadémiákat. Például a Mészáros Lőrinc által felkarolt eszékit is.
A februári feljelentést a NAV öt nappal a választások előtt elutasította. A feljelentő panaszt nyújtott be, az ügyészség most igazat adott neki, így elindul az eljárás.