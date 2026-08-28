Megszűnik a Mol - Új Európa Alapítvány, a Mol és az állam megállapodott az elszámolásban

POLITIKA

Pénteken megállapodást írt alá a Mol és az állam a Mol - Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó megállapodásról, ezt az olajcég a tőzsde honlapján jelentette be. Ennek értelmében az alapítvány tulajdonában lévő,

  • közel 43 millió „A” sorozatú Mol-részvény,
  • körülbelül 40 milliárd forint piaci értékű készpénzben és vállalati-, államkötvényekben fennálló pénzügyi eszköz,
  • és nagyjából 300 millió forint értékű tárgyi eszköz kerül a Mol tulajdonába.
A MOL - Új Európa Alapítvány kuratóriuma
Fotó: MÚEA

Az alapítvány közfeladatai pedig a magyar államra szállnak, azokat a célokat, amelyek összhangban vannak a Mol társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseivel, a Mol továbbviszi. Így az olajvállalat a következő három évben legalább 10 milliárd forintot fog tehetséggondozásra, utánpótlás-nevelésre, fenntarthatóságra, gyermekgyógyításra, sportra, oktatásra, kulturális örökség védelmére és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére fordítani.

A Tisza-kormány első lépései között jelentette be a kekvák megszüntetését, mert a Fidesz egy párhuzamos valóságot épített ki, közpénzszázmilliárdokkal kitömve. A Mol még júliusban eldöntötte, hogy nem fogja tovább működtetni az alapítványt.

A 444 szűk két évvel ezelőtt 2024 őszén cikksorozatban mutattuk be a Mol-Új Európa Alapítvány működését, melynek nyomán a MÚEA vitát kezdeményezett, majd fel is jelentette lapunkat. Idén júniusban viszont költségvetési csalás gyanújával az alapítványnál rendeltek el nyomozást.

Arról, hogy a több tízmilliárd forintnyi vagyonnal rendelkező, ám széles körben sokáig ismeretlen Mol-Új Európa hogyan támogatott 11 milliárddal határon túli fociakadémiákat, hogy 27 milliárdért Munkácsy-festményeket készült venni, illetve hogy 20-25 milliárdért közép-európai kortárs múzeum létrehozását tervezte, rendre beszámoltunk, de bemutattuk azt is, hogy a Schmidt Mária, Demeter Szilárd, Világi Oszkár, Miklósa Erika és Bacsa György összetételű kuratórium egyedi döntésekkel mire adott pénzt (MCC Feszt) és mire nem (Böjte Csaba vagy Áder János Alapítványa). A Mol-Új Európa Alapítvánnyal kapcsolatos összes cikkünk itt olvasható.

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