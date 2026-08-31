Felsővezeték-szakadás miatt órákkal hosszabb az eljutási idő a győri fővonalon

Felsővezeték-szakadás miatt a győri fővonalon órákkal hosszabb eljutási időre, Tatabánya és Tata között pótlóbuszos átszállásra kell számítani – írja a Máv.

A Déli pályaudvarról 13:25-kor Győrbe indult S10-es vonatra (4944) Tata közelében rászakadt a felsővezeték. Mint írják az S10-es vonatok csak Tata és Győr között járnak, az S12-es vonatok hosszabb szerelvénnyel közlekednek a Déli pályaudvar és Oroszlány között.

Munkatársunk a hivatalosan 15:55-re kiírt S12-esen azonban azt tapasztalta, hogy az előző S10-es kimaradása miatt annyian voltak a vonaton, hogy sokan nem is fértek fel Kelenföldön.

Emellett a Máv tájékoztat, hogy a soproni és szombathelyi InterCityk Kelenföld és Tatabánya, illetve Komárom és Sopron/Szombathely között járnak. Továbbá, hogy pótlóbuszok közlekednek Tatabánya és Tata között. A buszok folyamatosan érkeznek az érintett szakaszra.

A győri fővonalon Budapest és Győr között valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető a fennakadás végéig. A párhuzamos Volán-járatokon Budapest–Tatabánya–Tata között a vasúti jegyeket is elfogadják.