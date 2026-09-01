Forsthoffer Ágnes kommentben tette helyre Magyar Pétert

Hétfőn vált biztossá, hogy Magyarország hozzáférhet a korábban visszatartott uniós források jelentős részéhez, miután a határidőre sikerült teljesíteni az ehhez előírt feltételeket. A helyreállítási alapból így önmagában 10 milliárd euró, jelenlegi árfolyamon nagyjából 3600 milliárd forint válhat elérhetővé.
Magyar Péter a hírt a Facebookon jelentette be:
„A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek.
Köszönöm mindenkinek!
Ez férfimunka volt.”
- írta a miniszterelnök. A szóhasználat először Mérő Vera aktivistának szúrt szemet, aki egy bejegyzésben kérdezett rá a nemileg kódolt kijelentésre. Nem a falnak beszélt: Magyar 12 perccel később már reagált is, tisztázta, hogy csupán klasszikust idézett.
Mérő ezután finomított a kritikáján. Azt írta, tudja, honnan származik az idézet, és sokkal jobban örül az uniós pénzekről szóló híreknek annál, hogy komolyan fennakadjon rajta. Hozzátette, az elmúlt napok nőalázó megszólalásai miatt lehetett érzékenyebb a megfogalmazásra, és szerinte azon kell dolgozni, hogy ezen a téren is változás legyen. (Itt feltehetően az Unger Anna megválasztását követő online lincselésre gondolt. Miután Ungert a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal elnökévé választották, személyeskedő támadások tömege zúdult rá, amelyekben a külsejét és nőiségét is kritizálták.)
Ezzel azonban még nem zárult le a történet. Tíz órával az eredeti poszt után Forsthoffer Ágnes házelnök is megérkezett a kommentfolyamba, és három szóval egészítette ki a miniszterelnököt:
„Férfi és női.”
Az idézetet egyébként Orbán is szívesen használta. A „Jó mulatság” felütéssel együtt legutóbb a Fidesz 2022-es eredményváróján, az újabb kétharmados győzelem után élt ezzel a fordulattal.
10 milliárd euró, azaz több mint 3500 milliárd forint volt a tét.
A miniszterelnök győzelmi beszédében ismét azt a toposzt építette, hogy a Fidesznek valójában gigantikus túlerővel szemben kellett győznie.
Az eddig politikai elemzőként, illetve Orbán Balázs opponenseként ismert Unger korábban kétkedett abban, hogy egyáltalán leváltható-e a NER, a kampány során viszont már úgy látta, hogy Magyar Péter a közös ország ígéretével nyerheti meg a választásokat.
Orbánnak nem kellett amiatt aggódnia, hogy a döntései kiváltják hívei ellenállását, az új kormányzat legerősebb ellenzékévé viszont a saját táborában létrejött digitális tömeg vált. A kormányzás egyik legfontosabb kihívása, hogy mit tud kezdeni ezzel.