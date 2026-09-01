Forsthoffer Ágnes kommentben tette helyre Magyar Pétert

Hétfőn vált biztossá, hogy Magyarország hozzáférhet a korábban visszatartott uniós források jelentős részéhez, miután a határidőre sikerült teljesíteni az ehhez előírt feltételeket. A helyreállítási alapból így önmagában 10 milliárd euró, jelenlegi árfolyamon nagyjából 3600 milliárd forint válhat elérhetővé.

Magyar Péter a hírt a Facebookon jelentette be:

„A vállalásunknak megfelelően, a mai határidőre minden feltételt teljesítettünk az uniós ezermilliárdok hazahozatalához. Jöhetnek a brüsszeli pénzek.

Köszönöm mindenkinek! Ez férfimunka volt.”

- írta a miniszterelnök. A szóhasználat először Mérő Vera aktivistának szúrt szemet, aki egy bejegyzésben kérdezett rá a nemileg kódolt kijelentésre. Nem a falnak beszélt: Magyar 12 perccel később már reagált is, tisztázta, hogy csupán klasszikust idézett.

Mérő ezután finomított a kritikáján. Azt írta, tudja, honnan származik az idézet, és sokkal jobban örül az uniós pénzekről szóló híreknek annál, hogy komolyan fennakadjon rajta. Hozzátette, az elmúlt napok nőalázó megszólalásai miatt lehetett érzékenyebb a megfogalmazásra, és szerinte azon kell dolgozni, hogy ezen a téren is változás legyen. (Itt feltehetően az Unger Anna megválasztását követő online lincselésre gondolt. Miután Ungert a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal elnökévé választották, személyeskedő támadások tömege zúdult rá, amelyekben a külsejét és nőiségét is kritizálták.)

Ezzel azonban még nem zárult le a történet. Tíz órával az eredeti poszt után Forsthoffer Ágnes házelnök is megérkezett a kommentfolyamba, és három szóval egészítette ki a miniszterelnököt:

„Férfi és női.”

Az idézetet egyébként Orbán is szívesen használta. A „Jó mulatság” felütéssel együtt legutóbb a Fidesz 2022-es eredményváróján, az újabb kétharmados győzelem után élt ezzel a fordulattal.