Leáll a brüsszeli MCC működése

Egy nappal azután, hogy igazgatója lemondott, lényegében beszüntette működését az MCC Brussels, a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli elemzőközpontja. A szervezet ügyvezető igazgatója, Frank Furedi hétfőn jelentette be azonnali hatályú lemondását, és levelében a munkáltatót, azaz a Tisza-kormányhoz került Mathias Corvinus Collegium Alapítványt hibáztatja, ami állítása szerint nem utalta el a szerződésben megállapodott összeget.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A 2022 végén alapított fideszes agytröszt – amely az elmúlt években az EU fővárosának egyik legbőkezűbben finanszírozott elemzőközpontjává vált – a kormányváltás után súlyos finanszírozási válságba került. A szervezet munkatársai júliusban és augusztusban már nem kapták meg a fizetésüket, a korábban mintegy 25 fős stáb létszáma pedig 12 főre zsugorodott.

A Fidesz-kormány idején a támogatás szinte teljes egésze a budapesti székhelyű Mathias Corvinus Collegiumtól érkezett, ami az évek alatt nem csak állami ingatlanokat kapott, de 2020-ban megkapta a kormánytól a Mol és a Richter 10-10 százalékos részvénycsomagját. Kuratóriumi elnöke júniusig Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója, a 2026-os választási kampányban a Fidesz kampányfőnöke volt.

A választások után egy alaptörvény-módosítással a Tisza átvette a részben az állam által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) azzal az ígérettel, hogy augusztus 31-ig megszünteti őket, hacsak az állam melletti alapító nem kívánja egyedül tovább működtetni őket.

Magyar Péter augusztus 27-én jelentette be, hogy több más kekva mellett jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik az MCC, két nappal később pedig egy kormányrendeletből derült ki, hogy a Nemzeti Tehetség Központ veszi át az MCC-t fenntartó Mathias Corvinus Collegium Alapítvány oktatással és művelődéssel összefüggő feladatait. (via Euronews)