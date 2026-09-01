Magyar: Készek vagyunk tárgyalni Horvátországgal a Mol–INA-vitáról

Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INA horvát olajipari vállalat és a Mol kapcsolatáról, és lehetőséget lát arra, hogy új fejezet kezdődjön a két ország viszonyában – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon a Jutarnji List zágrábi napilap internetes kiadásának beszámolója szerint.

Magyar elmondta, hogy Bledben rövid megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel. Megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcájának vezetői tárgyalásokat kezdenek az INA és a Mol közötti viszonyról. A magyar kormányfő szerint belátható időn belül a két miniszterelnök találkozójára is sor kerülhet.

„Készek vagyunk tárgyalni. Természetesen mindenki meg fogja védeni a saját nemzeti érdekeit, de ez normális. Mindannyian látjuk ugyanakkor, hogy lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a két ország kapcsolatában”

– fogalmazott. Arra a kérdésre ugyanakkor nem válaszolt közvetlenül, hogy Budapest kész-e kiadni Horvátországnak Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, aki ellen európai elfogatóparancs van érvényben. Magyar Péter azt mondta, már azzal is válaszolt a kérdésre, hogy szerinte lehetőség van új fejezetet nyitni Magyarország és Horvátország kapcsolatában. Hozzátette: mindkét országnak van „házi feladata”.

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Andrej Plenković szerint az INA és a Mol közötti rendezetlen kérdések régóta visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését, holott azoknak a jelenleginél jóval magasabb szinten kellene állniuk. A horvát kormányfő ennek alátámasztására a kisebbségek magas szintű védelmét, a gazdasági kapcsolatokat, a turizmust és a két ország energetikai összeköttetéseit említette.

„Úgy gondolom, most olyan helyzetben vagyunk, hogy megpróbálhatjuk rendezni ezt a kérdést, és utána továbbléphetünk”

– jelentette ki Plenković.

Az INA és a Mol kapcsolata több mint egy évtizede terheli a horvát–magyar viszonyt. A felek között választottbírósági eljárások is zajlottak, vita alakult ki az INA irányítási jogairól, Horvátországban pedig többször is felmerült a Mol tulajdonában lévő INA-részvények visszavásárlásának lehetősége. A Mol 2003-ban vásárolta meg az INA részvényeinek 25 százalékát plusz egy részvényt, majd több lépésben tovább növelte tulajdonrészét. Jelenleg 49,08 százalékos részesedésével az INA legnagyobb részvényese, míg a horvát állam 44,84 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A két ország közötti viták egyik központi kérdése az INA feletti irányítás, illetve Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának ügye volt. Hernádi ellen a korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség 2013-ban emelt vádat. A horvát vádhatóság szerint a Mol azért vehette át 2009-ben az INA feletti irányítást, mert Hernádi lefizette Ivo Sanader akkori horvát miniszterelnököt. 2021-ben a zágrábi Legfelsőbb Bíróság Sanadert hat, Hernádi Zsoltot pedig két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

Magyarország nem adta ki Hernádit Horvátországnak, mert 2012-ben egy magyarországi eljárásban ugyanebben az ügyben már felmentették. A Mol-vezér ugyanakkor továbbra sem hagyhatta el biztonsággal Magyarországot, mivel a horvát hatóságok nemzetközi körözést adtak ki ellene, így elvben fennállt annak a lehetősége, hogy egy harmadik ország kiadja Zágrábnak. Hernádi 2023 novemberében került le az Interpol körözési listájáról. A Mol 2022-ben két nemzetközi választottbírósági eljárásban is kártérítési pert nyert a horvát állammal szemben. (MTI)