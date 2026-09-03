A FIFA szerint az UEFA lejárató kampányt indított Infantino ellen

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azzal vádolta meg az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA), hogy „lejárató kampányt” folytat a világszövetség és annak vezetése ellen – írja a BBC.
Az ügy középpontjában Gianni Infantino végül kudarcba fulladt privatizációs terve áll. A terv az volt, hogy egy üzleti konglomerátumnak értékesítik a labdarúgó-világbajnokságokhoz kapcsolódó üzleti jogok egy részét. A konstrukció kritikusai szerint ez lényegében Infantino és egyes üzleti partnerei érdekeit szolgálta volna. A fő befektető Joshua Kushner, Donald Trump amerikai elnök vejének testvére lett volna.
Az UEFA szerint a konstrukcióban a világbajnoksághoz kapcsolódó üzleti jogokat szándékosan alulértékelték, és azt független értékbecslés nem támasztotta alá. Emellett azt is felrótták, hogy Infantino nem egyeztetett megfelelően a FIFA vezetésével. Az európai szövetség közben amerikai bíróságokon próbál dokumentumokat és vallomásokat megszerezni egy lehetséges svájci büntetőeljáráshoz, szerintük ugyanis felmerül a „bűncselekménynek minősülő hűtlen kezelés” gyanúja.
A FIFA visszautasította a vádakat, és azt állítja, hogy az FFE csupán egy javaslat volt, ami csak a tagszövetségek és a FIFA Tanácsának jóváhagyásával valósulhatott volna meg. A FIFA ezt visszautasítja, az Egyesült Államokban benyújtott bírósági irataiban azt írta, hogy az UEFA érvelése „alapvető hibában szenved”, és jogi szempontból is hiányos.
„Ahelyett, hogy részt vett volna ebben a demokratikus folyamatban, az UEFA kiadott egy sajtóközleményt – ezzel kezdetét vette a FIFA és vezetése elleni, heteken át tartó lejárató kampány”
– áll a FIFA beadványában. A világszövetség szerint az UEFA gazdasági érdeke is fűződött a terv megakadályozásához, mert az FFE több pénzt juttathatott volna a kisebb futballnemzeteknek, növelve ezzel a versenyt az európai elittel szemben.
A tervet júliusban, a nyilvánosságra kerülése után kialakult heves tiltakozás miatt végül elvetették. Joshua Kushner később azt mondta, ha előre tudják, milyen politikai konfliktust vált ki az ügy, nem vettek volna részt benne.
Az ügy a FIFA óriási felháborodást keltő, időközben elvetett tervéhez kapcsolódik.
A válságtanácskozáson mindenki beállt mögé.
A FIFA elnöke titokban leszervezte, hogy a világszervezet összes bevételt hozó tevékenységét szervezzék ki egy új cégbe, aminek a 21 százalékát külső befektetőknek adnák el. A befektetők vezetője a Trump-klán tagja, Joshua Kushner. Infantino lenne az új cég vezetője, tízszer annyi pénzért, mint amennyit FIFA-elnökként keres.
„A játék szempontjából kétes hasznot hozó titkos tervek felelőseit azonosítanunk kell” – áll az UEFA közleményében. Az ázsiai, illetve észak- és közép-amerikai futballszövetség is a FIFA elnöke ellen fordult.