A FIFA szerint az UEFA lejárató kampányt indított Infantino ellen

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azzal vádolta meg az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA), hogy „lejárató kampányt” folytat a világszövetség és annak vezetése ellen – írja a BBC.

Az ügy középpontjában Gianni Infantino végül kudarcba fulladt privatizációs terve áll. A terv az volt, hogy egy üzleti konglomerátumnak értékesítik a labdarúgó-világbajnokságokhoz kapcsolódó üzleti jogok egy részét. A konstrukció kritikusai szerint ez lényegében Infantino és egyes üzleti partnerei érdekeit szolgálta volna. A fő befektető Joshua Kushner, Donald Trump amerikai elnök vejének testvére lett volna.

Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

Az UEFA szerint a konstrukcióban a világbajnoksághoz kapcsolódó üzleti jogokat szándékosan alulértékelték, és azt független értékbecslés nem támasztotta alá. Emellett azt is felrótták, hogy Infantino nem egyeztetett megfelelően a FIFA vezetésével. Az európai szövetség közben amerikai bíróságokon próbál dokumentumokat és vallomásokat megszerezni egy lehetséges svájci büntetőeljáráshoz, szerintük ugyanis felmerül a „bűncselekménynek minősülő hűtlen kezelés” gyanúja.

A FIFA visszautasította a vádakat, és azt állítja, hogy az FFE csupán egy javaslat volt, ami csak a tagszövetségek és a FIFA Tanácsának jóváhagyásával valósulhatott volna meg. A FIFA ezt visszautasítja, az Egyesült Államokban benyújtott bírósági irataiban azt írta, hogy az UEFA érvelése „alapvető hibában szenved”, és jogi szempontból is hiányos.

„Ahelyett, hogy részt vett volna ebben a demokratikus folyamatban, az UEFA kiadott egy sajtóközleményt – ezzel kezdetét vette a FIFA és vezetése elleni, heteken át tartó lejárató kampány”

– áll a FIFA beadványában. A világszövetség szerint az UEFA gazdasági érdeke is fűződött a terv megakadályozásához, mert az FFE több pénzt juttathatott volna a kisebb futballnemzeteknek, növelve ezzel a versenyt az európai elittel szemben.

A tervet júliusban, a nyilvánosságra kerülése után kialakult heves tiltakozás miatt végül elvetették. Joshua Kushner később azt mondta, ha előre tudják, milyen politikai konfliktust vált ki az ügy, nem vettek volna részt benne.