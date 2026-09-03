Pert indít Zugló a Bosnyák téri irodakomplexumot fejlesztő Bayer-csoport ellen

Zugló képviselő-testülete csütörtökön arról döntött, hogy pert indít a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot fejlesztő Bayer-csoport ellen. Rózsa András polgármester a Facebookon azt írta, hogy az erről szóló előterjesztését ellenszavazat nélkül fogadták el.

„Ezen felül levélben fordulok a kormányhoz, hogy kezdődjön meg mielőbb az egyeztetés arról, hogyan lehet érdemben hasznosítani a területet. Zuglót megkárosították, a kártérítésért pedig meg fogunk küzdeni”

– fogalmazott.

Ahogy korábban a 444-en is írtuk, a zuglói önkormányzat szerint a Bayer-csoport projektcége több ponton megszegte a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért az önkormányzat több milliárd forintos kompenzációt követelne. A kerület szerint a cég megsértette Zugló úgynevezett egyetértési és elővásárlási jogát, illetve nem teljesítette a korábbi szerződésekben vállalt valamennyi fejlesztést.

Fotó: Németh Dániel/444

Zugló már 2022-ben elhatározta, hogy pert indít, ha nem sikerül megállapodnia a beruházóval, Horváth Csaba akkori polgármester azonban végül nem vitte bíróság elé az ügyet. A 2024-ben megválasztott Rózsa András polgármestersége alatt újraindultak a tárgyalások, de a felek továbbra sem jutottak egyezségre. A képviselő-testület májusban június végéig adott határidőt a megállapodásra, ennek sikertelensége után pedig megkezdődött a keresetlevél kidolgozása. Elméletben akár az eredeti állapot visszaállítását, vagyis a telkek visszaadását is kérhetnék, Rózsáék azonban ezt nem tartják reálisnak: a per fő célja az, hogy a beruházó fizesse ki a kerület által követelt kompenzációt.

A per az egész, hét irodaházból és mintegy 150 ezer négyzetméternyi ingatlanból álló komplexum sorsát is befolyásolhatja. Ha az eljárás ténye felkerül az ingatlanok tulajdoni lapjára, az jelentősen megnehezítheti az értékesítésüket. Ez azért különösen fontos, mert a kormány augusztus elején bejelentette, hogy eláll a komplexum megvásárlásától. Az előző kormány eredetileg nettó 244 milliárd, később 254,8 milliárd forintos szerződést kötött az ingatlanokra.

A kormány arra hivatkozva lépett vissza, hogy a beruházó június 30-ig nem töröltette a tulajdoni lapokról Zugló elővásárlási jogát. A Bayer vitatja az elállás jogosságát, így az állam és a beruházó között is per várható. A 2023-as előszerződés szerint ugyanakkor az állam csak per- és tehermentes ingatlanokat vásárolhat meg, ezért egy zuglói per az állammal folyó jogvita kimenetelét és egy esetleges későbbi piaci értékesítést is megnehezítheti.

Augusztus végén a NER-es óriáscég, a Bayer Construct csődeljárást kezdeményezett maga ellen, néhány nappal később pedig Balázs Attila másik építőcége, a zuglói városközpont projektjét fejlesztő ZVK Development Kft. is csődeljárásért folyamodott. Erről Balázs levélben tájékoztatta az alkalmazottakat. A döntést azzal indokolta, hogy az elmúlt hónapokban több, jelentős pénzügyi kitettséggel járó fejlemény történt, ezek közül külön is kiemelte a zuglói beruházást érintő kormányzati döntést.