Egy órán keresztül telefonált egymással Vlagyimir Putyin és Donald Trump

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Egy órás telefonbeszélgetést folytatott egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Mindketten pozitívan értékelték az ukrajnai válság rendezésében közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását.

Trump két követe semmilyen érdemi megállapodást nem kötött az orosz féllel, a találkozó különösebb eredmény nélkül zárult. Witkoff és Kushner Moszkva után Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkoztak. Előrelépés a háború lezárása felé ott sem történt.

„Donald Trump egyértelműen hangsúlyozta, hogy kívánatos a konfliktus mielőbbi lezárása, ami azonnal lenyűgöző kilátásokat nyitna az Egyesült Államok és Oroszország közötti kapcsolatok teljes helyreállítására” – mondta a mostani beszélgetésről Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

„Véleménye szerint ez különösen a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra lenne hatással, és hatalmas előnyöket ígérne mindkét ország számára. Donald Trump szívesen látná, ha elnöksége alatt áttörés történne. Vlagyimir Putyin támogatta ezt a megközelítést” – tette hozzá.

A telefonbeszélgetés során Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben.

Mindeközben az orosz eredetű szabotázsakciók Európában egyre gyakoribbak. A német belügyminiszter nemrég jelentette be, hogy egy belarusz–orosz és egy lett-orosz kettős állampolgár követett el Lipcsében dróntámadást még augusztus 4-én. Szeptember 8-án pedig egy Romániában élő orosz állampolgár által tervezett szabotázsakció megakadályozásáról számolt be a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).

Putyin és Trump abban is egyetértettek, hogy folytatni kell a fogolycseréket. A két elnök abban állapodott meg, hogy kapcsolatban maradnak, és szükség esetén ismét egyeztetnek egymással. (via MTI, Reuters)