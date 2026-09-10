Radnai Márk a Mandinerről: „Mint amikor végre kidobtad a romlott kaját, aztán valaki visszateszi a hűtőbe”

„Elérhetetlenné vált, majd archív tartalmakkal tért vissza a Mandiner🤦♂️

Mint amikor végre kidobtad a romlott kaját, aztán valaki visszateszi a hűtőbe. 🤷🏻♂️”

Így kommentálta az előző kormányhoz közeli Mandiner furcsa napjait Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke.

A Mandiner szerdán este tűnt el az internetről tokkal-vonóval, az oldal hibaüzenetet dobott. Hogy mi történt vele, arról semmilyen hivatalos információt nem tettek közzé. „Amennyiben szándékos tulajdonosi döntés született, elmondható: a Tisza-kormány eltüntetett a világhálóról egy 17 évig létező általános közéleti hírportált” – írta este a Balogh Ákos Gergely-féle Reakció a közösségi oldalán. (A „régi” Reakció a Mandiner előde volt, Balogh Ákos Gergely korábban mindkettőnél dolgozott vezető beosztásokban.) Csütörtökön viszont ez az üzenet olvasható a Mandiner honlapján, amely újra elérhetővé vált: „Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Mandiner tartalomszolgáltatása megszűnt, azon kizárólag korábban közzétett archív tartalmak érhetők el.” Hogy miért került sor az átmeneti elsötétülésre, egyelőre nem tudni.

A Mandiner 2025-ben került a Mathias Corvinus Collegium tulajdonába. Miután a Tisza-kormány megszüntette az MCC-t működtető, közfeladatot ellátó közérdekű alapítványt, a „kekvátlanított” oldal szeptember elején a Pénzügyminisztérium felügyelete alá került.

Nem sokkal később Kármán András pénzügyminiszter utasítására felmentették az MCC Média Holding vezérigazgatóját, Kereki Gergőt, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy leállítják „a hazug propagandalap mindennemű finanszírozását".