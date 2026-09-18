A JP Morgan már nem tudja megmondani, merre tart az olajpiac az iráni háború miatt

A JP Morgan szerint az amerikai–izraeli háború Irán ellen olyan mértékű bizonytalanságot okozott az olajpiacon, hogy a bank a konfliktus kezdete óta először nem tud egyértelmű alapforgatókönyvet felállítani az árak várható alakulására – írja a Reuters.

„Egyszerűen nem tudjuk, hogyan modellezzük a végkimenetelt”

– fogalmaztak a bank elemzői. A JP Morgan szerint a háború kezdetén még abból indultak ki, hogy vannak olyan gazdasági határok, amiket az amerikai kormányzat nem lép majd át, fél évvel később azonban ezek közül többet is átléptek, miközben továbbra sem látszik világos kilépési stratégia.

Fotó: FADEL SENNA/AFP

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára jelenleg 106 dollár körül van, miközben a JP Morgan szeptemberre nagyjából 90 dolláros indokolt árat számolt. A bank szerint ez arra utal, a piacok a további kínálatkiesés kockázatát is beárazzák. Az Egyesült Államokban a benzin gallononként 4,37 dollárba kerül, a dízel ára pedig történelmi csúcsra, 6,31 dollárra emelkedett.

A JP Morgan szerint közben egyre több a kockázat a Közel-Keleten. Fenyegetések érik a Báb el-Mandeb-szoros hajóforgalmát, támadják a szaúdi exportútvonalakat, miközben folytatódnak az orosz finomítói infrastruktúra és az ukrán városok elleni támadások is.

Az olajárak ennek ellenére kevésbé emelkedtek, mint amit ekkora kínálati kiesés alapján várni lehetett. A bank ezt elsősorban azzal magyarázza, hogy a piac sokkal inkább a kereslet visszafogásával alkalmazkodott. A globális olajkereslet napi mintegy 4,4 millió hordóval maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A készletek ugyan 555 millió hordóval csökkentek a konfliktus kezdete óta, ez csak körülbelül harmada annak, amire a JP Morgan korábban számított.

„Azzal, hogy a piac sokkal inkább a kereslet visszaesésére, és sokkal kevésbé a készletek felélésére támaszkodott, képes volt elnyelni egy rendkívüli kínálati sokkot anélkül, hogy a nyersolaj ára tartósan elszállt volna”

– írta a bank. A háború kezdete óta a Brent átlagára 94 dollár volt. A JP Morgan szerint Kínában, Európában, Japánban és Dél-Koreában még mindig jelentős olajkészletek állnak rendelkezésre, ezért rövid távon van mozgástér az árak féken tartására. Ha azonban a közel-keleti ellátási zavarok tartósak maradnak, az év későbbi részében ismét emelkedhetnek az árak, ahogy tovább apadnak a készletek.

„Röviden: egyelőre még van elég tartalék ahhoz, hogy kordában tartsa az árakat”

– fogalmazott a JP Morgan.

Ahogy azt a 444-en írtuk a témában, néhány nappal az után, hogy a világ elkezdett attól tartani, hogy Irán háborús eszkalációba kezd, a közel-keleti helyzet magához méltó módon fokozódott és még bonyolultabb lett. Szaúd-Arábiát, Amerika legfontosabb régiós partnerét két fronton is támadni kezdték az irániak szövetségesei. Eredményt még korai hirdetni, de a szaúdiak, Amerika és a világgazdaság gondjai egyre csak sokasodnak.