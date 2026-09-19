Donald Trump aláírta a törvényt, amellyel száz százalékos vámot vethet ki az orosz olaj legnagyobb vásárlóira

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Miután a Szenátus és a Képviselőház megszavazta, Donald Trump aláírta az átfogó szankciós törvényt, amely büntetőintézkedéseket vezet be az orosz olaj és gáz legnagyobb felvásárlóival szemben.

A felhatalmazást ad Trumpnak arra, hogy akár 100 százalékos vámot vessen ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, köztük elsősorban Kínára és Indiára. Trump kérésére a törvény hatályát Irán energia- és fegyveriparára is kiterjesztették.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A törvény a néhai Lindsey Graham szenátorról kapta a nevét, aki július 11-én bekövetkezett halála előtt Ukrajna egyik legelkötelezettebb washingtoni támogatója volt. A hivatalosan Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 című törvény kivételeket is megfogalmaz azon országok számára, amelyek földgázimportjuk kevesebb mint 15 százalékát szerzik be Oroszországból, és dolgoznak az orosz gáztól való függőségük csökkentésén. (A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) adatai szerint Kína adta az orosz kőolajexport 50 százalékát 2022 decembere és 2026 augusztusa között, őt pedig India követte 37 százalékkal. Törökország és az Európai Unió egyaránt 5 százalékát adta az orosz kőolajexportnak ugyanebben az időszakban, bár az EU-ba irányuló orosz energiaexport folyamatosan csökken.)

A törvény szankciókat helyez kilátásba Vlagyimir Putyinnal, az orosz kormány vezető tisztviselőivel, valamint bankokkal és más pénzügyi intézményekkel szemben, továbbá az orosz „árnyékflottát” is célozza. (BBC)

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