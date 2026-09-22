Zelenszkij találkozott Írországban a Moszkvát megjárt CIA-főnökkel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az írországi Shannon repülőtéren találkozott John Ratcliffe-fel, a CIA igazgatójával – írta a Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

Az egyik forrás szerint a találkozó hétfőn volt, a másik pedig azt mondta, hogy Zelenszkij és Ratcliffe informálisan beszéltek egymással, miközben a repülőgépeiket üzemanyaggal töltötték fel. A beszélgetés részleteiről egyik forrás sem árult el többet. Zelenszkij éppen New Yorkba tartott, hogy részt vegyen az ENSZ éves közgyűlésén. Ratcliffe egyik forrás szerint éppen Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel folytatott találkozójáról tért vissza.

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A találkozó azért is figyelemre méltó, mert a CIA igazgatója kevesebb mint egy hónappal korábban Moszkvában tárgyalt az orosz hírszerzés vezetőivel. Sem Ratcliffe, sem a CIA nem közölte nyilvánosan, pontosan miről volt szó ezeken a megbeszéléseken. A Reuters egyik forrása szerint Ratcliffe moszkvai útjának témája Ukrajna volt, részleteket azonban ő sem árult el.

John Ratcliffe CIA-igazgató. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A New York Times értesülése szerint a találkozón Ratcliffe borús képet festett az orosz félnek az ukrajnai háború állásáról, és arra ösztönözte a Kremlt, hogy kössön békét, mielőtt tovább romlik Oroszország katonai és gazdasági helyzete. Ez az értelmezés részben eltért a Wall Street Journal-, Politico- és CNN-értesülésektől. Azok szerint a látogatás elsődleges célja az volt, hogy Ratcliffe figyelmeztesse Oroszországot: ne merészeljen bármilyen (akár korlátozott) támadást végrehajtani NATO-tagállamok, különösen a balti országok ellen. Emellett az iráni támogatás csökkentését is felvetette. Ezeket valószínűsítette egyébként korábban több elemző is.