Zelenszkij találkozott Írországban a Moszkvát megjárt CIA-főnökkel

külföld

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az írországi Shannon repülőtéren találkozott John Ratcliffe-fel, a CIA igazgatójával – írta a Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

Az egyik forrás szerint a találkozó hétfőn volt, a másik pedig azt mondta, hogy Zelenszkij és Ratcliffe informálisan beszéltek egymással, miközben a repülőgépeiket üzemanyaggal töltötték fel. A beszélgetés részleteiről egyik forrás sem árult el többet. Zelenszkij éppen New Yorkba tartott, hogy részt vegyen az ENSZ éves közgyűlésén. Ratcliffe egyik forrás szerint éppen Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel folytatott találkozójáról tért vissza.

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A találkozó azért is figyelemre méltó, mert a CIA igazgatója kevesebb mint egy hónappal korábban Moszkvában tárgyalt az orosz hírszerzés vezetőivel. Sem Ratcliffe, sem a CIA nem közölte nyilvánosan, pontosan miről volt szó ezeken a megbeszéléseken. A Reuters egyik forrása szerint Ratcliffe moszkvai útjának témája Ukrajna volt, részleteket azonban ő sem árult el.

John Ratcliffe CIA-igazgató.
Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A New York Times értesülése szerint a találkozón Ratcliffe borús képet festett az orosz félnek az ukrajnai háború állásáról, és arra ösztönözte a Kremlt, hogy kössön békét, mielőtt tovább romlik Oroszország katonai és gazdasági helyzete. Ez az értelmezés részben eltért a Wall Street Journal-, Politico- és CNN-értesülésektől. Azok szerint a látogatás elsődleges célja az volt, hogy Ratcliffe figyelmeztesse Oroszországot: ne merészeljen bármilyen (akár korlátozott) támadást végrehajtani NATO-tagállamok, különösen a balti országok ellen. Emellett az iráni támogatás csökkentését is felvetette. Ezeket valószínűsítette egyébként korábban több elemző is.

orosz-ukrán háború külföld találkozó Egyesült Államok oroszország ensz orosz-ukrán háború john ratcliffe Volodimir Zelenszkij nato kreml usa ukrajna cia
Kapcsolódó cikkek

Putyin bedurvulhat, szét akarja lőni Kijev belvárosát, miközben Amerika azt sem zárja ki, hogy tényleg megtámad egy NATO-tagországot is

Putyin komoly cybertámadásra vagy kisebb szárazföldi hadműveletre készülhet, a legnagyobb eséllyel valamelyik balti NATO-tagállam ellen.

Szily László
külföld

A CIA-főnök moszkvai útja: a New York Times új magyarázattal állt elő

A lap információja szerint John Ratcliffe nem azért ment Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint egy NATO-tagállamok elleni támadás következményeire, hanem az orosz-ukrán háború lezárására ösztönözné a Kremlt.

Inkei Bence
külföld

A CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent

Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.

Inkei Bence
külföld