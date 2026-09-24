Rendkívüli ülésen tárgyalja hétfőn az Országgyűlés Seszták, Hankó és Magyar mentelmi jogát

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Akár már jövő hét hétfőn felfüggeszthetik Hankó Balázs, Seszták Miklós, Gurzó Mária és Magyar Péter mentelmi jogát. (Sesztákét korrupciós ügyben – ahogy Hankóét is –, Magyarét egy buliban elvett telefon miatt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a tiszás Gurzó Mária - aki nem Fásy Ádám előzetesben lévő felesége - mentelmi jogát miért kérték ki.)

Az Országgyűlés emellett ezen a napon fog szavazni majd a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjéről is.

Fotó: Németh Dániel/444

Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte a legfőbb ügyészi posztra, ám a Tisza Párt elutasító álláspontja miatt nagyon úgy néz ki, hogy őt valószínűleg nem fogják megszavazni. A háttérben többek között az állhat, hogy Szathmáry Zoltán testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főosztályvezetőjeként érintett az ún. aranykonvoj-ügyben, és emiatt a múlt héten meg is gyanúsíthatták közokirat-hamisítással. Az idő azonban fogy, és ahogy kedden a 444 is megírta, a Legfőbb Ügyészség vezető nélkül maradhat, ha záros határidőn belül nem sikerül megválasztani az új elnököt.

Magyar Péter közben szerdán arról posztolt, hogy kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. A miniszterelnök egy nappal azután posztolt erről, hogy ugyanazon a napon kérték ki a telefonos ügyben az ő mentelmi jogát, mint Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszterekét.

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