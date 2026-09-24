Távozik Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottságából Vaszily Miklós

Januárban választotta meg újra az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsága Vaszily Miklóst a testület elnökének, a mandátuma 2030-ig szólt volna, de a BÉT honlapján csütörtök este megjelent közlemény szerint lemondott a pozícióról és az fb-tagságról is.

A rövid szövegben nincs indoklás, időben ugyanakkor közel esik a lemondáshoz egy másik távozás. Szerdán derült ki, hogy szeptember 30-ával távozik az egyebek között az Indexet és a Blikket is birtokló Indamedia Csoporttól Ziegler Gábor társtulajdonos és vezérigazgató. Októbertől Vaszily Miklós az Indamedia tulajdonosaként és vezérigazgatójaként irányítja tovább a cégcsoportot. Vaszily a TV2 csoport vezetője is.

Vaszily Miklós a Fidesz kongresszusán 2026 január 11-én Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy korábban írtuk, Vaszily Miklósnak volt már pár tisztsége, amióta levezényelte a Origó bedarálását. Volt az MTVA és a Mészáros-féle Echo TV vezérigazgatója, az Orbán mellett kampányoló TV2 elnöke, közreműködött abban is, hogy Mészáros Lőrinc pénzéből elindulhasson a Pesti TV, és társtulajdonosként az Indexet is ő tette hivatalosan is a NER lapjává. A kampányban az egyik legbefolyásosabb összetételű digitális polgári kör tagja volt, több másik, Mészáros-közeli vállalkozóval együtt.

Vaszilyt a Mészáros Csoport decemberi karácsonyi ünnepségén is díjazták az Index más vezetői mellett, elismerve a teljesítményt, amivel lassan évtizedes távlatban kezeli a felcsúti milliárdos médiapiaci befektetéseit. Mészáros bankjától viszont most távozott.