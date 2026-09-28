A Gazdasági Versenyhivatal középvezetői felszólították az elnökét és a helyetteseit, hogy mondjanak le

A G7 értesülései szerint pénteken „lényegében lemondásra szólították fel” a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és elnökhelyetteseit a szervezet középvezetői a vezetőségnek küldött levélben. A dokumentumot a versenytanács 7 tagja mellett 11 szakmai középvezető írta alá, és a lap szerint a kezdeményezés nem is marad következmények nélkül, az egyik elnökhelyettes, Bak László ugyanis állítólag már jelezte, hogy beadja a lemondását.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke beszédet mond az 50. Európai Versenynapon, a magyar EU-elnökség hivatalos programján a Várkert Bazárban 2024. október 22-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Nemcsak a G7 ír arról, „elneresedett” a magyar gazdaság egyik legfontosabb állami szerve, és ­ez a folyamat szakmai leépüléshez vezetett. Magyar Péter májusban a miniszterelnökként mondott első parlamenti beszédében lemondásra szólította azokat a közjogi méltóságokat, „akik az előző rendszer kiszolgálói voltak”, legkésőbb május 31-ig. Köztük volt a GVH elnöke, Rigó Csaba Balázs is, aki akkor úgy reagált, hogy „mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani”. A GVH azt írta, „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik”, a rájuk vonatkozó törvényi rendelkezések szerint pedig „feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el”.

Rigó Csaba Balázst 2020-ban nevezték ki a GVH élére. Önéletrajza szerint 2011 és 2015 között a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjaként is dolgozott, 2002 és 2010 közt pedig fideszes önkormányzati képviselő volt Zalaegerszegen. Országos hírnévre akkor tett szert, amikor a Közbeszerzési Hatóság elnökeként 2018 őszén kijelentette, hogy az általa vezetett hivatalnak nincs dolga az Elios Zrt. ügyeiről szóló OLAF-jelentéssel, nem sokkal később pedig sikeresnek nevezte a korrupció elleni fellépést Magyarországon.

Április végén a GVH kirúgta Berezvai Zombort, aki a választások előtt felsőbb utasításra leállított vizsgálatról és a kormánynak kellemetlen megállapítások átírásáról tálalt ki.