Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruta Kövesi európai főügyész kedden Budapesten egyeztett Magyarország EPPO-tagságának részleteiről Görög Márta igazságügyi, Kármán András pénzügy- és Pósfai Gábor belügyminiszterrel, valamint Lajtár István legfőbbügyész-helyettessel.

Laura Codruta Kövesi főügyész Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A találkozó után Codruta Kövesi az RTL-nek azt nyilatkozta: jövő nyárig megnyílik az Európai Ügyészség magyar irodája, ahol tíz ügyész vizsgálja majd az uniós pénzekkel kapcsolatos csalásokat és korrupciót. A főügyész arról is beszélt, hogy az EPPO és az Orbán-kormány kapcsolata akkor romlott meg, amikor vizsgálataik elértek néhány politikust.

Az Európai Ügyészség az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, a vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával megbízott független uniós szerv. E bűncselekmények közé tartozik az unió pénzügyi érdekeit sértő költségvetési csalás, az aktív és passzív hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés, a pénzmosás, a határokon átnyúló adócsalás és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó többi bűncselekmény.

Ahhoz, hogy Magyarország csatlakozzon a szervezethez, jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladatot kell „a lehető legrövidebb időn belül” végrehajtani. A jogalkotási feladatok két szakaszban valósulnak meg, ezek közül az elsőben az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztási rendszerének kialakítása történik meg. Ehhez három törvényt kell módosítani, az erre irányuló jogszabálycsomag még idén a parlament elé kerül, írta az MTI.