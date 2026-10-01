Peszkov: A Kreml reméli, hogy Magyarország folytatni akarja a gazdasági együttműködést

Pár órára rá, hogy az oroszok magyar diplomaták kiutasításáról adtak hírt, Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő nyilatkozott:
„A Kreml reméli, hogy Magyarországon az észszerűség kerekedik felül, és Budapest folytatni akarja a gazdasági együttműködést Oroszországgal.”
Peszkov szerint a magyar kormány óvatos volt, mivel a logika azt diktálta, hogy a gazdasági együttműködést folytatni kell, és reméli, hogy ezt a jövőben is így látja majd a kormány. Azért azt is hozzátette, hogy Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági együttműködésre.
Magyarország szeptember elején utasította ki az orosz nagykövetség tíz munkatársát. Akkor az oroszok azt jelentették be, hogy a Kreml „megfelelő választ ad” diplomatái kitiltására, de nem akar kárt okozni az orosz-magyar kapcsolatok „értékes örökségében”.
A kiutasítás után Rácz András arról beszélt, hogy a diplomata fedésben dolgozó hírszerzők kitiltásával „Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé. Azzal, hogy Magyarország nem küldött haza ilyen figurákat, a szövetségeseink biztonságának is ártottunk, hiszen a Budapesten működő orosz hírszerzők a szövetséges országokban is hajthattak végre műveleteket.”
A magyar diplomatáknak két hetük van elhagyni Oroszország területét.
Ezzel a lépéssel Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé, mondja a Külügyi Intézet munkatársa.
Az Orbán-kormány nem tett ilyen lépéseket, miközben a szövetségeseink sorra küldték haza az orosz kémeket az elmúlt években. Magyar Péter azt mondta: a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását
A magyar és az orosz kormány is ad olyan jelzéseket, hogy fenn akarják tartani a párbeszédet „a kölcsönös tisztelet” jegyében.