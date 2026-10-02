Az Orbán-kormány csak „a politikai forrásigények áttekintése után” engedélyezte, hogy Hankó Balázs elkölthesse a 10 milliárd forintos NKA-s tartalékot

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Nemzeti Kulturális Alapnak a lottópénzekből 10 milliárd forintos tartaléka volt 2025 májusban, ennek felszabadítását kérte Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter a 2025. május 7-i kormányülésen. Tudomásunk szerint a maradvány felhasználásának engedélyezéséről szóló előterjesztéshez hozzászólt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Hankó az engedélyt ekkor azonban nem kapta meg, mégpedig kulturális támogatások esetében szokatlan okok miatt. Nem azzal volt a baj, hogy felszabadítsák az NKA-s tartalékot, de ezt meg kellett előznie egy, a kormány számára fontos szempontnak.

A kormány ugyanis úgy döntött, hogy „újabb megbeszélés keretében szükséges a politikai forrásigények áttekintése”.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kíváncsi vagy, mit nyújt az előfizetésünk?
Próbáld ki 50% kedvezménnyel!

Ez az ajánlat csak pár óráig érhető el.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA Csoóri Sándor Alap hankó balázs gulyás gergely fidesz Rogán Antal Molnár Áron bús balázs nagy márton nemzeti kulturális alap Demeter Szilárd vitályos eszter Magyar Kultúráért Alapítvány NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégium
Kapcsolódó cikkek

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Német Szilvi
KULTÚRA

A rendőrség a 444 videója alapján gyanúsított meg választási csalással egy férfit, aki Penny-kártyákkal kampányolt a Fidesz mellett

Az NKA-s pénzekkel kitömött szervezet vezetője 10 ezer forintos kártyákkal kampányolt a fideszes Hankó Balázs mellett.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

A K-Monitor kiszámolta, sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából

Volt, ahol nem bonyolították túl, és egyszerűen négyszer 25 milliót, vagy ötször 20 milliót osztottak szét – a K-Monitor szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó.

Bódog Bálint
belföld

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert letartóztatták

Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.

Bábel Vilmos
bűnügy

Interaktív térképre rakta a Miniszterelnökség az összes NKA-támogatást az elmúlt öt évből

Azt írták, a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, a cél az, hogy „a közpénzek felhasználása mindenki számára követhető és ellenőrizhető legyen”.

Bábel Vilmos
belföld

Hankó Balázs 341 milliós támogatást osztott szét a saját körzetében

A korábbi kulturális miniszterekhez képest kirívóan sok pénzt szórt szét Hankó az NKA-s keretéből. A támogatások több mint 10 százalékát a saját választókerülete kapta.

Székely Sarolta
POLITIKA