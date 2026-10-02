Az Orbán-kormány csak „a politikai forrásigények áttekintése után” engedélyezte, hogy Hankó Balázs elkölthesse a 10 milliárd forintos NKA-s tartalékot

A Nemzeti Kulturális Alapnak a lottópénzekből 10 milliárd forintos tartaléka volt 2025 májusban, ennek felszabadítását kérte Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter a 2025. május 7-i kormányülésen. Tudomásunk szerint a maradvány felhasználásának engedélyezéséről szóló előterjesztéshez hozzászólt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is.
Hankó az engedélyt ekkor azonban nem kapta meg, mégpedig kulturális támogatások esetében szokatlan okok miatt. Nem azzal volt a baj, hogy felszabadítsák az NKA-s tartalékot, de ezt meg kellett előznie egy, a kormány számára fontos szempontnak.
A kormány ugyanis úgy döntött, hogy „újabb megbeszélés keretében szükséges a politikai forrásigények áttekintése”.
Kíváncsi vagy, mit nyújt az előfizetésünk?
Próbáld ki 50% kedvezménnyel!
Ez az ajánlat csak pár óráig érhető el.Már előfizetőnk vagy?
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
Az NKA-s pénzekkel kitömött szervezet vezetője 10 ezer forintos kártyákkal kampányolt a fideszes Hankó Balázs mellett.
Volt, ahol nem bonyolították túl, és egyszerűen négyszer 25 milliót, vagy ötször 20 milliót osztottak szét – a K-Monitor szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó.
Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.
Azt írták, a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, a cél az, hogy „a közpénzek felhasználása mindenki számára követhető és ellenőrizhető legyen”.
A korábbi kulturális miniszterekhez képest kirívóan sok pénzt szórt szét Hankó az NKA-s keretéből. A támogatások több mint 10 százalékát a saját választókerülete kapta.