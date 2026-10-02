Az Orbán-kormány csak „a politikai forrásigények áttekintése után” engedélyezte, hogy Hankó Balázs elkölthesse a 10 milliárd forintos NKA-s tartalékot

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A Nemzeti Kulturális Alapnak a lottópénzekből 10 milliárd forintos tartaléka volt 2025 májusban, ennek felszabadítását kérte Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter a 2025. május 7-i kormányülésen. Tudomásunk szerint a maradvány felhasználásának engedélyezéséről szóló előterjesztéshez hozzászólt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Hankó az engedélyt ekkor azonban nem kapta meg, mégpedig kulturális támogatások esetében szokatlan okok miatt. Nem azzal volt a baj, hogy felszabadítsák az NKA-s tartalékot, de ezt meg kellett előznie egy, a kormány számára fontos szempontnak.

A kormány ugyanis úgy döntött, hogy „újabb megbeszélés keretében szükséges a politikai forrásigények áttekintése”.