Interaktív térképre rakta a Miniszterelnökség az összes NKA-támogatást az elmúlt öt évből

A Miniszterelnökség egy interaktív oldalon, térképekkel és grafikonokkal mutatja be a Nemzeti Kulturális Alap által az elmúlt öt évben megítélt támogatásokat. A tárca közleménye szerint cél az, hogy „a közpénzek felhasználása mindenki számára követhető és ellenőrizhető legyen, és az átláthatóság a kormányzás minden területén, így a kulturális szférában is érvényesüljön”.

Ezek korábban is ismert adatok voltak, az oldalon most áttekinthetően végig lehet követni, mely szervezetek és magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben, és a támogatás a nyilvános NKA-adatok szerint mely kollégium vagy döntéshozó döntéseként szerepel.

Hangsúlyozzák, hogy a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése. Az, hogy valaki NKA-támogatásban részesült, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent.

Szerintük ugyanakkor a Miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, a lakossági bejelentések és a nyilvánosságra került információk indokolttá teszik annak vizsgálatát, hogy az elmúlt években milyen szempontok alapján osztották el a kulturális támogatásokat, és a döntéshozatal minden esetben megfelelt-e a jogszabályoknak és az NKA céljainak.

Az interaktív oldal ezen a linken érhető el.

Még augusztusban rukkolt elő hasonló adatbázissal a Miniszterelnökség, akkor a különböző állami civil támogatási programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját tették térképre.

Az NKA-ügy

Mint a közleményben írják, 2026 nyarán indult nyomozás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának felhasználása miatt. Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint az összegek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították.

A döntést az alap alá tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt hozták meg, azonban az ügyészség gyanúja szerint a támogatásokról szóló döntések ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek, hanem azokról Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetlegesen más személyek határoztak. A 17,3 milliárd forintos keret ügyében az Ügyészség nyomozást indított. Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanújával vették őrizetbe, majd a Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön elrendelte a volt miniszter letartóztatását.

Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróságon október elsején. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A vele egy napon őrizetbe vett Seszták Miklóst már szerdán letartóztatták. Az NKA-ügy gyanúsítottjának körülményes útját a mentelmi jog felfüggesztésétől hétfő esti őrizetbe vételéig ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze.

Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt szintén letartóztatták.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény alapján a pályázatok elbírálásáról főszabály szerint szakmai kollégiumok döntenek, ugyanakkor az NKA forrásainak jelentős része külön miniszteri keretből, egyedi döntéssel került a kedvezményezetthez.

A 2021 és 2026 közötti adatok alapján a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma neve alatt összesen 19,1 milliárd forint támogatást ítéltek meg, további 13,8 milliárd forint pedig egyedi miniszteri döntések alapján került a kedvezményezettekhez. A két kategória ugyanakkor nem a tényleges döntéshozó személye szerint válik el egymástól, az ügyészségi gyanú szerint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt megjelenő támogatások egy részéről is ténylegesen Hankó Balázs döntött. A két támogatási forma együttesen az időszakban megítélt NKA-támogatások mintegy harmadát jelentette – írják a közleményben.

A Miniszterelnökség szerint a 2026 nyári eset világosan rámutatott arra, mennyire átláthatatlan lett az NKA-támogatások rendszere, ami ráadásul az ügyészség gyanúja szerint pártpolitikai befolyás alá került.