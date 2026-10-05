Kisiklott egy vonat a Déli pályaudvaron

Baleset történt a Déli pályaudvaron, emiatt az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul, az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak – írja a MÁVINFORM.

Egy tolatómozdony siklott ki a Déli pályaudvar váltókörzetében, ezért az 1-5. vágányokon átmenetileg szünetel a forgalom. Emiatt több szerelvény is a vágányokon rekedt, így a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani.