Konkrét NATO-tervet sürget az orosz hibrid támadások ellen a litván miniszterelnök

Konkrét tervet kell kidolgoznia a NATO-nak arra, hogyan reagál az orosz hibrid támadásokra – mondta Mindaugas Sinkevičius litván miniszterelnök a német Weltnek.

„Európa többi része is kezd eljutni annak felismeréséig, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, ami Lipcsében, Dániában és máshol történik”

– fogalmazott. Sinkevičius szerint „ez nem földrajzi közelség kérdése”, Litvániában és a szomszédos országokban évek óta történnek szabotázsakciók, GPS-zavarások és légtérsértések.

Mindaugas Sinkevičius litván miniszterelnök. Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Németország nemrég Oroszországot tette felelőssé a lipcsei–hallei repülőtér ellen augusztusban megkísérelt dróntámadásért. Dánia azzal vádolt meg egy orosz hadihajót, hogy jelzőrakétákat lőtt ki egy katonai helikopterre, Lengyelország pedig vadászgépeket riasztott, miután egy orosz helikopter rövid időre belépett a légterébe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn azt is közölte, hogy orosz drónok elsüllyesztettek egy gabonaszállító hajót Románia közelében, ezt azonban a román hatóságok függetlenül nem erősítették meg.

„A NATO politikai szinten próbálja kezelni a helyzetet. Nekünk azonban konkrét tervre van szükségünk arra, hogyan reagál a szövetség. Remélem, ezt hamarosan látni fogjuk”

– mondta a litván kormányfő, aki nemrég arról is beszélt, hogy egy esetleges orosz támadás esetén az ország visszavágna. A Kreml szeptemberben azt közölte, hogy ha „nukleáris arzenált” telepítenek az ország területére, Litvánia orosz „nukleáris fegyverek célkeresztjébe kerül”.

Sinkevičius szerint Oroszországban „megvan a szándék arra, hogy próbára tegye a NATO-t”, ezért a szövetségeseknek nem szabad összetéveszteniük a Kreml belső hanyatlását a gyengeséggel. „Putyinnak sikerült a háború szolgálatába állítania Oroszország gazdaságát” – fogalmazott. A Putyin-kormányt „rendkívül irracionálisnak” és nehezen kiszámíthatónak nevezte.

Sinkevičius arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai orosz győzelem valószínűleg arra ösztönözné Moszkvát, hogy „más irányokat” keressen. „Nem fáradhatunk bele a háborúba. Nem mi állunk háborúban. Hanem ők, és Európa békéjéért harcolnak” – mondta az ukránokról.

A miniszterelnök méltatta Friedrich Merz német kancellár Ukrajna támogatásában vállalt vezető szerepét is. Azt mondta, Berlin „csendben, médiafelhajtás nélkül” növelte a támogatását. A Litvániában felállítás alatt álló német dandár a terveik szerint 2027 végére éri el a teljes műveleti képességet. „Teljesen biztos vagyok benne, hogy ezt elérjük” – tette hozzá. Az alakulat a tervek szerint nagyjából ötezer katonából és civilből áll majd. A katonák jelentős részét a stratégiailag fontos Suwałki-folyosó közelében állomásoztatják majd. (POLITICO)