Valaki légyszi vegye már el Bódis Krisztáéktól a kamerát!

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2100+ lájk, 218 szívecske, meg az apró. Ennyit hozott Bódis Krisztának a legújabb videója.

Nem ez az első eset, hogy a nemzeti társadalompolitikai stratégiáért és ágazati koordinációért felelős kormánybiztos (igen, ez Bódis titulusa) olyan tartalommal jelentkezik, ami problematikus. De ez most megint különösen kellemetlenre sikeredett.

Gondolhatta volna az ember, hogy sikerül tanulni a szakmailag és morálisan is felelőtlen körülmények közt készített interjúból, amit Bódis az akkor még csak miniszterelnökségre készülő Magyar Péterrel tett le az asztalra a 11 éves, gyermekvédelemből szökött kissráccal (itt írtunk róla bővebben). Vagy ha máskor nem, akkor legalább akkor, amikor cigány gyerekekkel szedetett szemetet – ezt a videót utólag törölte is, miután a 444 felhívta a figyelmet arra, hogy a kormánybiztos pont ott folytatta a gyerekek kampánycélú felhasználását, ahol Pócs János abbahagyta.

De nem, nem sikerült.

Bódis Kriszta legújabb, 4 és fél perces videójában a népligeti aluljáróba látogatott, és megmerítkezett az ottani rögvalóban. Ami nagyjából annyit tesz, hogy forgattak róla egy imázsvideót. Íme:

A mozgóképes műalkotást azzal vezeti fel:

„Túl vagyunk a közbiztonsági kríziskezelő mobil csapat első két műszakján. És már ez a néhány óra is megmutatta, miért van szükség erre a munkára. Csütörtök délután öttől éjfélig, majd péntek hajnalban újra útnak indultunk. Az első két műszakban több embert sikerült biztonságos helyre, megfelelő ellátásba juttatnunk. Volt, aki azonnal segítséget kért, volt, akinél először azt kellett felmérni, pontosan milyen segítségre van szüksége.”