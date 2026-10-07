A közbeszerzési eljárásokból való kizárást lebegtethette meg Mészáros és Szíjj cégeinél Vitézy Dávid

NER-es vállalkozókat, köztük Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót érintő bejelentések várhatók a következő hetekben, erről a 24.hu Della című podcastjában beszélt Vitézy Dávid közlekedési miniszter, aki úgy fogalmazott:

„Van a korábbi kormányzathoz kötődő szereplők között olyan, akinél látunk olyan, súlyos szabálytalanságra utaló gyanút a korábbi közbeszerzéseknél, ami kapcsán a következő hetekben lépni fogunk.”

Arról is beszámolt, hogy zajlanak az egyeztetések a Magyar Közúttal az állami építőipari kapacitások bővítéséről, hogy egyes feladatokat, kisebb útfelújításokat saját körben tudjanak ellátni. Erre szükség is lesz, ha tényleg felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót, ahogy azt Magyar Péter szerda reggel közölte.