Felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót

„Gyorsan változnak a dolgok. Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké…Mostanra pedig kiderült, hogy a Mészáros-Szíjj tandem elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 35 éves, 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót” – közölte egy Facebook-posztban Magyar Péter miniszterelnök.

Ez azt jelenti, hogy Mészáros Lőrinc és Szíjj László konzorciuma már nem akadályozza a kormány szándékát, vagyis megkezdődhet az irtózatos összegű megállapodás felbontása. A 23 ezer milliárdos autópálya-koncesszió megszüntetése alapjaiban rajzolhatja újra a hazai autópálya-hálózat üzemeltetési és fejlesztési modelljét.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban elmondta, hogy az elmúlt 4 hónapban az autópálya-koncesszió átvilágítása volt az egyik legfontosabb feladatuk. A magyar autópályák kétharmadát kapta meg 2057-ig Mészáros és Szíjj László-féle konzorcium, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF), ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziója, az összértéke nyolcszor annyi, mint a második, a francia, az USA-ban és Indiában van csak nagyobb. Vitézy szerint épeszű kormány nem ad koncesszióba ilyet így, és olyan, hogy 35 évre előre fix áron kiszervezik ezt, nincs. Az orosz–ukrán háború kitörése után, 2022 májusában írták alá a szerződést, mégis folyton a háborúra hivatkoztak, mint előre nem látható körülményre. 2023-ban kétszer módosították a szerződést, többször megemelve az értékét.

Hogy mi ez az autópálya-koncessziós szerződés, miről szól, mennyi közpénzt érint, és miért tartják sokan a teljes Fidesz-időszak egyik, ha nem a legsúlyosabb lopási ügyének, nemrég egy hosszabb cikkben foglaltuk össze.