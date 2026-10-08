Háromszor is kapott diplomata-útlevelet Bús Balázs az Orbán-kormányok alatt

Három alkalommal, összesen mintegy kilenc éven át rendelkezett diplomata-útlevéllel Bús Balázs egykori óbudai polgármester, akit idén nyáron letartóztattak, és az NKA-botrányban, valamint az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsítottak – írja a 24.hu a Külügyminisztérium tájékoztatása alapján.

Bús először országgyűlési képviselőként volt jogosult az okmányra, 2010. június 1. és 2015. június 1. között. Másodszor 2021 októberében kapott diplomata-útlevelet, amit 2022. november végéig használhatott. Ezt Kásler Miklós akkori emberierőforrás-miniszter, egyben a Nemzeti Kulturális Alap elnöke kérelmezte számára a Nemzeti Kulturális Tanács tagjaként. A kérelmet a határon túli kulturális programokon való részvétellel indokolták.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Harmadszor 2023. február 9-én állítottak ki neki diplomata-útlevelet, 2026. december 31-ig szóló érvényességgel. Ezt Csák János akkori kulturális és innovációs miniszter kérte, hogy megkönnyítsék Bús támogatáskezelőnél végzett munkájához kapcsolódó utazásait. A kiállítást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter saját jogkörében engedélyezte.

A külügy tájékoztatása szerint Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminisztere a diplomata-útlevelek felülvizsgálata során, június 17-én visszavonta Bús útlevélhasználati engedélyét, és érvénytelennek nyilvánította az okmányt. A határozatot másnap postázták, de a levél július 16-án „a címzett nem kereste” jelzéssel visszaérkezett.

A 24.hu szerint ennek az lehet az oka, hogy nagyjából a kézbesítés idején vették őrizetbe és hallgatták ki gyanúsítottként Búst az NKA-botrány miatt, majd elrendelték a letartóztatását. Később az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították, jelenleg a szegedi Csillag börtönben tartják fogva. A minisztérium közlése szerint Bús diplomata-útlevelét augusztus 17-én tiltották le.

Arról már korábban is írtunk, hogy Szijjártó Péter külügyminisztériuma százával osztogatta a diplomata-útleveleket, aztán utódja, Orbán Anita felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta. Diplomata-útlevelet kapott többek között „Dzsudzsák Balázs Tesóka”, Szöllősi György, Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is. A visszavont útlevelek között van Balog Zoltáné is, aki le is adta az okmányt, és Habony Árpád és egyik munkatársa is kénytelen ezentúl úgy utazni, mint az átlagemberek.