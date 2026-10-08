Soha nem nyaralt még annyi magyar turista Horvátországban, mint idén

Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégéjszakát töltött idén Horvátországban – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség.

A csoport a vendégek számában 12 százalékos, a vendégéjszakákat illetően 10 százalékos növekedést regisztrált 2025 azonos időszakához képest. A vendégéjszakák adatai a 2024-es 3,8 milliós egész éves rekordot is meghaladják.

1997-ben, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének megnyitásakor még mintegy 760 ezer magyar vendégéjszakát regisztráltak, ez a szám 2000-ben lépte át először az egymilliót, 2004-ben a kétmilliót, 2019-ben pedig a hárommilliót. Mostanra már az elő- és az utószezonban is jelentős a magyarok érdeklődése, 2019-hez képest mára 150 százalékkal többen keresik fel ilyenkor Horvátországot.

Orbán Viktort idén több helyszínen is lefotózták Horvátországban nyaralás közben, itt éppen Schmidt Máriával és Rogán Antallal, de a családdal is időzött picit az Adriánál. Fotó: Olvasónk

A magyar utazók körében az idén is a Kvarner-öböl volt a legnépszerűbb, az első kilenc hónapban 1,2 millió vendégéjszakát töltöttek el itt a magyar turisták.

A második helyen Isztria áll 860 ezer, a harmadikon Zadar megye 660 ezer magyar vendégéjszakával.

A települések népszerűségi sorában Crikvenica az első, amelyet Porec és Rovinj követ, de arányaiban a legnagyobb, 44 százalékos bővülést Dubrovnikban regisztrálták, köszönhetően annak is, hogy idén nyáron a Ryanair és a Wizzair is közvetlen légi járatokat indított a városba.

A magyar turisták csaknem fele magánszálláshelyet vett igénybe, közel 30 százalékuk szállodában, mintegy 20 százalékuk pedig kempingben szállt meg. A legdinamikusabb bővülést a szállodák könyvelhették el, 17 százalékkal nőtt az itt eltöltött magyar vendégéjszakák száma, a kempingekben 14, a magánszállásoknál 8 százalékos növekedést mértek. (MTI)