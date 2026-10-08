Visszakapja Tordai Bence és Jakab Péter a Kövér László által kiszabott rekordösszegű parlamenti büntetését

POLITIKA

Összesen közel 18 millió forintot fizet vissza a magyar állam Tordai Bencének és Jakab Péternek, miután sikerült békésen rendezni a Kövér László volt házelnök által kiszabott parlamenti büntetések miatt indított strasbourgi pereket. A megállapodásokat az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) is jóváhagyta – jelentette be Forsthoffer Ágnes a Facebookon.

Telefonjával akciózott a párbeszédes Tordai Bence.
Forrás: Facebook

Mindkét ügy még 2021-re nyúlik vissza. Tordai Bencétől 8,2 millió forint tiszteletdíjat vontak meg, amiért mobiltelefonjával videózta, kérdezgette és követte Varga Mihály akkori pénzügyminisztert a Parlamentben, és megpróbálta feltartóztatni. Jakab Pétert pedig 9,7 millió forintra büntették, miután egy parlamenti felszólalásában „ficsúroknak” nevezte a fideszes képviselőket. Mindkét büntetést Kövér László szabta ki házelnökként. Kövér rekordhosszúságú, 16 éves házelnökségéről, amely alatt az Országgyűlés működésének biztosítása helyett következetesen a kormánypártok korlátlan hatalomgyakorlását segítette, itt írtunk bővebben.

Forsthoffer június 29-én jelentette be az Országgyűlésben, hogy kezdeményezi a két per mielőbbi lezárását. A döntést azzal indokolta, hogy az EJEB korábban hasonló ügyben már a megbüntetett képviselő javára döntött, a további perköltségeket pedig el akarták kerülni. A most jóváhagyott megállapodások értelmében a magyar állam megtéríti Tordai és Jakab levont tiszteletdíját.

Forsthoffer szerint az ilyen mértékű pénzbüntetések nemcsak aránytalanok, hanem a képviselők anyagi függetlenségét is veszélyeztetik. „A két per lezárása véget vetett annak az időszaknak, amikor a képviselők elhallgattatására a házelnök, illetve a magyar Országgyűlés ilyen eszközt használt” – írta.

Azt is bejelentette, hogy tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását. A jelenlegi szabályozás ugyanis szerinte olyan magas összegű tiszteletdíj-megvonásokat ír elő, amelyek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt sem védhetők.

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