Kövér László 16 évre foglyul ejtette a parlamentáris demokráciát

16 évnyi Fidesz-KDNP kormányzás után hajlamosak vagyunk elfelejtkezni róla, hogy mi az Országgyűlés feladata. A kétharmados Orbán-kormányok ugyanis tökéletesen kiüresítették ezt a formátumot, és legfeljebb némi cirkuszi látványosságot hagytak belőle, aminek a tetején zsarnoki szigorral trónolt Kövér László házelnök, folyamatosan nyirbálva a lehetőségeket. Büntetett, fegyelmezett, kitiltott. Erről fogunk rá emlékezni.

A parlamentáris demokrácia nagyon leegyszerűsítve népképviseleti rendszer, amely minden választásra jogosult állampolgár akarata alapján biztosítja, hogy a megválasztott képviselők képviseljék az őket megválasztó állampolgárok akaratát és biztosítsák szabadságjogaikat. A képviselők hivatali idejük alatt az Országgyűlésnek felelnek cselekedeteikkel. Az Országgyűlés tisztviselői közt kiemelkedő szerepe van a mindenkori házelnöknek, akinek legfontosabb feladata az Országgyűlésnek mint a Magyar Köztársaság legfőbb törvényhozó szervének működtetése. A házelnöki tiszt jelenleg egyike az öt legfőbb magyar közjogi méltóságnak (közvetlenül a köztársasági elnök után, és a miniszterelnök, illetve az Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke előtt).

Ezt a pozíciót 2010 és 2026 között Kövér László töltötte be. Hozzá hasonló ideig egyetlen politikus sem regnált ezen a poszton, bár Apró Antal azért megközelítette a maga 13 évével (1971 és 1984 között).

Kövér azonban ez alatt a 16 év alatt gyakorlatilag semmissé tette a pozíció lényegét, ugyanis az Országgyűlés működésének biztosítása helyett következetesen, végig azon volt, hogy a kormánypártok számára még kényelmesebbé tegye a korlátlan hatalomgyakorlást.

Több stációja volt ennek, voltak durvább és enyhébb időszakok, egy dolog viszont állandó: Kövér mindig úgy tekintett az Országgyűlésre, mint arra a helyre, ahol a kormány bármit megtehet, míg azokat, akik valamilyen formában ennek megpróbáltak ellentartani, kíméletlenül szankcionálta.